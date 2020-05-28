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青島15歲女疑勒死單親媽 行李箱裝屍

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電

來源：YouTube

山東一名45歲的女律師日前被發現陳屍在行李箱中，女律師15歲的女兒涉有重嫌，已被警方控制。有報導稱，女兒疑因不滿母親對她過於嚴格，藉口替母親按摩，拿繩子勒斃母親再裝進行李箱。女律師生前寫詩稱女兒是「心中藍色的憂傷」，如今看來令網友唏噓。

新京報報導，5月25日，山東誠功律師事務所發布訃告稱，張姓女律師於23日在家中去世。次日，青島市公安局證實，張女的15歲女兒有重大作案嫌疑並已被控制；至於涉嫌弒母原因，目前調查為女兒認為母親對她的要求過於嚴格，引發母女矛盾造成。

根據網絡流傳的案件情節稱，張女23日下班回家後，女兒謊稱「媽媽，我給妳按摩按摩」，張女很開心的回答「好啊」後就躺下，女兒卻趁母親卸下心防之際，拿出預藏的繩子勒住母親的脖子，直到母親斷氣後，再將屍體裝進行李箱。

反鎖家中 「伴屍」兩天一夜　

據稱，張女的女兒殺母後就留在家中「伴屍」兩天一夜，直到母親的同事25日上門發現反鎖報警，全案才曝光。女兒並在警訊時供稱，早在5月22日就想殺母。但這段情節未獲警方證實。

小學到高中 堅持每天接送

新京報報導，張姓女律師的好友姜某說，張女性格好強，與前夫離異多年，獨自帶女兒生活，「她很關心女兒的學習，從孩子讀小學到現在讀高中，她一直堅持每天接送。」張女的女兒很有禮貌，學習也不錯。母女兩人關係看起來沒有異常。

張女鄰居表示，張女對女兒很關心，課外時間會安排孩子學習畫畫、鋼琴，為此花費不少錢。張女最近一次發布關於女兒的朋友圈，是2019年中考時，母女二人在考點前的合影。

根據山東誠功律師事務所官網，張女是該律所合夥人、再審申訴法律事務部主任，曾獲「青島市司法行政系統先進個人」、「山東誠功律師事務所優秀律師」等稱號。

紅星新聞報導，張女愛寫詩，作品曾被發表在山東誠功律師事務所微信公號。2019年秋，張女曾在女兒所在學校公號發布的「感恩媽媽，致敬女神」婦女節特輯中，發表一首《致女兒》，稱女兒是「我心中藍色的憂傷」、「有缺口的愛雖不完美，但想在不完美中愛到極致」。

詩中寫道：「你可曾知道，你一直一直是我心中藍色的憂傷。掬你於口中，怕熱度焐傷了初春的嫩芽；捧你於手中，怕溫度融化了初冬的雪絨花。你的笑靨，曾給我月光下的遐想；你的蹙眉，曾給我雨中丁香的愁結。我一直一直以為，有缺口的愛雖不完美，卻想在不完美中愛到極致。「女兒看著我，別給我你的背影，你小小的背影，讓我憂傷的心，又變成冰涼的石頭。」

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