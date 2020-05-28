廣西拆遷領8套房 收租月入萬元網友羨慕

廣西南寧邕寧區日前發放首批全產權農民拆遷安置房不動產權證。其中一村民稱，他領完後總共有了八套房，住不完，一半出租一半自己住，一個月房租收入一萬多元，「收租的感覺蠻好」。讓網友齊聲大呼「好羨慕」。

南國早報報導，5月25日，廣西南寧邕寧區發放全產權農民拆遷安置房不動產權證，共有612套拆遷安置房取得不動產權證書。這是南寧首次發放全產權農民拆遷安置房不動產權證，在發放儀式上，很多農民老伯，農民大姐臉上樂開了花。其中最多的一位有八套房子，現場領到六套房子的不動產權證。

房子最多的是有八套房的邕寧區公曹村村民梁以球。梁以球家共有16口人，作為拆遷村民，2016年他以1800元/平方米的價格，購買了「大唐世家」八套120平方米的房子，現在該小區商品房均價約1萬元/平方米。他說「我把一半的房子租出去，一個月有一萬多元的租金收入。」

據他表示，他的八套房包括「一品龍灣」二套、「大唐世家」（安置小區）六套。談起收租的感覺，梁以球說：「一個月一萬多收入，基本上像一個公務員一樣！收租的感覺蠻好！」

報導指出，邕寧新興產業園區管委會副主任陸秀梅介紹，2013年起，邕寧區通過土地「招拍掛」市場化運作的方式陸續完成12個永久性安置房項目地塊出讓。目前，邕寧區已有7277套住房竣工交付，大唐世家、大唐果為首批竣工交付使用的安置項目。在這些安置房中，已有2000多套安置房完成合同備案，已獲得頒證的房產，可實現商品房市場交易功能。

對此，網友們都紛紛表示很羨慕，都想過上這種不工作天天收租的日子。網友說「打工是不可能打工的，這輩子都不可能打工的，就是只能收收租這樣子」、「收租的感覺真爽」、「城市拆遷創造出大批富豪」、「真是滿滿的正能量！」