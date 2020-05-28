中國大陸家政圈最狂簡歷 雙語女碩士辭職後當保姆

這兩天在中國大陸網路流傳的一張很火的照片，是一位32歲、曾赴海外工作、擅長英法兩門外語的女碩士，在某家政平台發布了一條應聘保姆的求職簡歷，年輕、高學歷、雙外語這些關鍵字，與保姆形成的反差，引起熱列討論。

重慶日報報業集團旗下行動客戶端上游新聞報導，當事人劉雙表示，從事家政行業並不丟人，只是出於個人愛好，「從事家政工作是我創業的第一步，而且家政從業人員應該向年輕、高學歷發展。」

她還指出，並不介意別人稱呼她「劉阿姨」，不過更希望叫她的名字劉雙。

165公分高，棕褐色的短髮，說話聲音甜美溫柔，劉雙給人的第一印象很溫暖，現年32歲的她是陝西人，畢業於西安外國語大學法語語言文學專業，碩士研究生學歷。

畢業後，她曾在某大型通訊公司工作，主要負責非洲客戶對接，結婚後回到深圳，由於生活物價成本過高，於是辭職與丈夫一起搬到杭州，在杭州早教中心做過早教指導老師。

因為一份簡歷成了網紅，讓她直呼有些意外，劉雙指出，她的客戶基本上都是看中她能跟孩子雙語去交流，杭州很多高階客戶，他們很忙，沒有時間陪伴孩子，所以就需要一個人幫他們去陪孩子，而且需要一種高品質的陪伴。

薪水方面，目前她談的幾家都是朝九晚五，雙休，月薪人民幣2萬元以上，負責照顧孩子，不包含家務收納。