中國測量隊再幫珠峰「量身高」 停留150分鐘創紀錄

珠峰高程測量登山隊27日成功登頂，並完成峰頂測量任務。此次登頂測量中，隊員在峰頂停留了150 分鐘，創造了中國人在珠峰峰頂停留時長新紀錄。中國自然資源部大地測量數據處理中心將根據測量數據進行珠峰高程計算，兩個月左右計算出初步結果。

5200米大本營開香檳

綜合媒體報導，27日上午11時整，在覆蓋冰雪、面積不足20平方米的峰頂斜面上，8名身穿紅色衣服的高程（高程是指某一點相對於基準面的高度）測量登山隊隊員開始豎立覘標（覘標是指設置在三角點或精密導線點上供觀測使用的標架），安裝全球導航衛星系統（GNSS）天線。登頂成功後，在海拔5200米的珠峰大本營，工作人員開香檳慶祝。

報導說，同一時刻，地面6個交會點對峰頂覘標進行交會觀測。

這次，峰頂GNSS測量首次依託中國自主研發的北斗衛星導航系統；人類首次在珠峰峰頂開展重力測量，提高珠峰高程精度。

「此次測量任務中，大量裝備國產化，可靠性、精度等都比2005年有質的提高。」自然資源部第一大地測量隊隊長李國鵬說，準確收集各項數據，也為人類了解、保護珠峰貢獻專業力量。

據報導，早在300多年前的清康熙年間，中國人首次測繪珠峰，並定名「朱母郎馬阿林」。「朱母郎馬」藏語意為第三女神、「阿林」為滿語「山」之意。

60年前，中國人首次從北坡登頂珠峰。45年前的今天，中國人首次將覘標帶至峰頂，測得高度8848.13米。2005年，中國再測珠峰，其岩面高度為8844.43米。

在珠峰前進營地的自然資源部第一大地測量隊副總工程師陳剛說，「珠峰任何顯著變化都對全球地學、生態等領域研究有重要指示意義，並影響人類生產生活。」

因天氣兩度推遲衝頂

5月6日，登頂測量正式啟動，因天氣原因兩度推遲衝頂計畫。27日，秉持科學籌畫和不屈不撓的精神，登頂隊員戰勝了極高海拔區域降雪、大風等艱險，成功登頂。

「指揮部，我們完成了測量任務，準備下撤！」下午1時30分許，步話機裡傳出2020珠峰高程測量登山隊隊長次落的聲音。

隊員在峰頂停留了150分鐘，其間還開展了峰頂雪深和氣象等測量，創造了中國人在珠峰峰頂停留時長新紀錄。「沒有比人更高的山」，世界屋脊又一次見證了中國人不懈探索和篤定前行的堅韌。

中國人珠峰峰頂停留時長新紀錄誕生！珠峰新高度公佈還需兩三個月。 新華社

兩個月得出初步結果

值得注意的是，這次登頂測量成功後，並不會馬上公布珠峰新的「身高」。據介紹，科學家需要通過複雜的計算消除誤差，得到精確的珠峰高程。這是一個系統工程，大概需要2到3個月時間。

與此同時，成都遠洋太古里與中國移動攜手在線下設立的首個5G+VR體驗內一片沸騰。正在現場通過5G + VR雲賞珠峰盛景的市民們紛紛舉起手中的「沖頂咖啡」，舉杯同慶。來自尚跑體育的全球通跑友還通過現場跑出「5G」圖形的特別方式，祝賀中國移動5G 全程護航珠峰登頂成功。