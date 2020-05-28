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政協委員提案 定黑頸鶴為「國鳥」

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電

2020年全國兩會期間，全國政協委員、農工黨青海省委主委、省政協副秘書長張周平提出了一份關於建議將黑頸鶴定為國鳥的提案。

澎湃新聞報導，張周平時表示，「黑頸鶴96%分布在中國，以其珍稀性、特有性、文化性和代表性，是中國作為生態保護標誌物和品牌的不二選擇。」他說，「鶴這一物種在我國有著悠久的歷史，最早在《詩經》當中就有記載，『鶴鳴於九皋，聲聞於野』，黑頸鶴廣泛分布於我國青藏高原和雲貴高原，具有比較廣泛的群眾認同，因此建議將黑頸鶴定為國鳥。」

報導引述張周平認為，確定國鳥有助於推動中國的生態文明建設，也是落實「像保護眼睛一樣保護生態環境」的具體舉措。2020聯合國世界生物多樣性大會（COP15）將在昆明召開，這是一個向老百姓和全世界宣傳野生動物保護的機會，國鳥的確定能夠增強國人的文化自信和凝聚力。

張周平表示，全世界約有1萬4000隻黑頸鶴，其中96%分布在中國青海、西藏、甘肅、四川、雲南、貴州、新疆等7省區，是中國特有的物種，也是目前國際上研究成果最為豐富的鶴類之一。

而國人喜愛的丹頂鶴已於18世紀被西方人命名為「日本鶴（Grus japonensis）」，目前這一叫法在國際上仍被廣泛接受。「黑頸鶴與丹頂鶴外觀有些相像，頭上都有紅色斑毛，體態優雅，堪與丹頂鶴媲美。」

同時，黑頸鶴棲息於青藏、雲貴高原，承載著高原生物頑強向上的精神，與我國西部人民頑強的生活、工作狀態相呼應，符合人文、綠色的環保理念。張周平告訴澎湃新聞，一些少數民族對黑頸鶴也有著獨特的崇拜。藏族人民視它為「神鳥」，民間流傳著黑頸鶴是藏族英雄格薩爾王的牧馬人，它還被藏、羌、苗等少數民族群眾視為仙鳥、神鳥、吉祥鳥。

丹頂鶴 北京 新疆

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