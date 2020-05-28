陸超深水海管 邁入1500米+

中國大陸首個深水自營大氣田陵水17-2項目近日傳出捷報：海管鋪設成功實現1532公尺超深水作業，創造中國大陸海管鋪設新紀錄。

新華社報導，據為陵水17-2項目提供海底管線管的衡陽華菱鋼管有限公司介紹，新紀錄推動中國大陸海底管線鋪設能力正式邁入「1500米+」的超深水時代。

海管是輸送油氣的「大動脈」，被喻為海洋油氣生產系統的「生命線」。按照海域深淺，「300米+」為深水，「1500米+」為超深水。由於海洋環境複雜多變，超深水海管鋪設不僅施工作業難度大，而且對海管的產品性能、質量、尺寸要求都極為苛刻。此前，超深水海管基本被國外壟斷。

陵水17-2項目是中國海洋工程行業首次涉足「1500米+」超深水作業，華菱衡鋼為該項目量身定製的多個規格超深水海底管線管面臨巨大挑戰。

試製過程中，華菱衡鋼技術、生產人員創新思路設計產品成分，摸索優化熱處理、軋製工藝，產品不僅具有高強度、高韌性，而且耐腐蝕、焊接性能優異，幾何尺寸、表面質量達到超高精度，順利通過了嚴格的「背靠背」試驗。華菱衡鋼成功實現批量生產供貨，「1500米+」超深水首迎中國管。

此次海管鋪設作業中，施工人員僅用6天就完成了首條海底管線鋪設，比原計畫節省了大量時間。

「作為陵水17-2項目主體管線供應商，下一步還將全力推進國產化，為保障能源安全貢獻力量。」華菱衡鋼副總經理田研表示。