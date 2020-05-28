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洞頭台事通專窗 122項服務

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

在浙江省洞頭區政務服務中心，「台事通」服務專窗被設置在最顯眼的位置，在這個窗口，憑台胞居住證，大到企業註册、不動產登記，小到快遞寄送、駕駛證換領，122個涉台高頻事項均可辦理。

中新社報導，「一證通辦」，帶給台胞很多便利。台灣青年史孟元說：「我們的生活事項、工商事務等，政府都會派專人協助辦理，感覺很受照顧。」

洞頭「台事通」服務專窗實行「一鍵取號、專窗受理、分類辦理、統一出件」服務模式，安排了專人全程引導、代辦、代跑等，只需取一個號即可享受「一條龍」服務。

洞頭區市場監管局註册登記分局局長夏珊珊表示，台商台胞審批事項都有專人進行指導，工作人員幫跑腿遞交材料，審核通過之後，再把證件送到台商手中。

「一證通辦」是兩岸同心「台事通」改革的一部分。2019年4月，洞頭區按照「最多跑一次」的改革理念，致力於服務台商和台灣青年在洞頭創業生活，推出以一策通達、一證通用、一窗通辦、一網通聯、一人通曉等「五個一」舉措為核心的兩岸同心「台事通」改革。

洞頭區台商台胞服務中心主任鄭冰表示，洞頭並且實施支持台青創業發展惠台26條，推出「首來族」補助等一攬子的優惠政策，免費乘公交、遊景區，讓台灣青年能安心扎根海島。

台商 青年 創業

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