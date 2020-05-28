直播帶貨火紅 農村培訓課擠爆

一堂農村直播帶貨的培訓課有多火？三四十平方公尺的會議室坐得滿滿的，不少人全程站著聽課。這是浙江寧波市奉化區滕頭村組織的一堂產業工人網絡直播技能培訓課。直播培訓講師舒周正在教授如何用富有感染力的語言直播賣貨。

中新社報導，中國大陸多地推出直播行業和直播電商發展行動方案，直播經濟在農村同樣受關注。「通知發出去一周不到，原本首期基礎普及課只打算安排30人的場地，卻有五六十人來報名。」受奉化區總工會委託承辦這場培訓的騰悅文化公司副總經理傅丹丹說。

「80後」江蘇女孩李華在群山環抱的奉化區大堰鎮經營一家小民宿，她是附近30多家民宿經營者中的一員，驅車30多公里趕來參加這場培訓課。

「疫情期間很多民宿老闆變身主播，推廣銷售當地農副產品，來彌補疫情期間客房預訂量的損失。」李華說，傳統的宣傳推廣模式互動性弱，效果不如直播。「我也曾一度想嘗試開直播，但面對鏡頭怕冷場尷尬，不知道該說什麼。」

「對於大多數想嘗試直播的人來說，播什麼，如何在直播間互動，如何吸引粉絲，直播如何變現，都是『小白』需要上的課。」舒周說。

曾在家紡企業任營銷總監的舒周說，她開直播前五天直播間觀眾才個位數，堅持到第11天才聚集人氣，如今直播間觀眾人數穩定在3位數。舒周的分享給了很多直播新手信心。

在老師的指導下，村裡賣桃膠的張春燕在課堂上第一次開了直播。新主播面對鏡頭往往信心不足，應對觀眾發送的彈幕也有些手忙腳亂。「語言要有感染力，肢體動作要豐富一些。」舒周給出了指導。

「前期企業調研發現直播電商培訓很受歡迎，我們計畫至少做十期，課程也逐漸深入，打算在6月初開第二期，主要講短視頻運營拍攝腳本策畫。」傅丹丹說。

「回去之後打算獨立開場直播，還是要堅持做，才能增加粉絲黏性。」張春燕說，想帶動周邊商店一起直播，盼能幫線下實體店打開更廣闊渠道。