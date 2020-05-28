無人機修理師 每月維修300餘架

快速拆解無人機、用顯微鏡觀察主板損壞區域、維修故障判定、查找庫存配件開始修理……用不了多長時間，一架摔壞的無人機就「起死回生」。在湖南省瀏陽市，38歲的孔凡焱每天都在為中國大陸各地的「飛友」維修損壞的無人機，並因手法純熟、技術高超被客戶稱為「無人機修理大師」。

中新社報導，近年來，隨著無人機市場日漸火爆，無人機修理師也成為職場新秀。公開數據顯示，2018年中國無人機註册用戶數量超27萬個，2019年達到37萬個。

一次偶然的機會，在深圳打工的孔凡焱應聘到一家知名航拍無人機廠商的售後部工作，自此與無人機維修結緣。為陪伴家人，他於2016年辭工回到老家瀏陽。正當回老家後的孔凡焱準備接手親戚的布鞋加工生意時，他在深圳結識的不少「飛友」紛紛找到他，希望將無人機寄到瀏陽讓他維修。

經「飛友」們口口相傳，推薦愈來愈多的客戶找孔凡焱修無人機。如今，孔凡焱每月要維修300餘架無人機，客戶來自浙江、甘肅、江蘇、廣西等各個省分。除在微信和QQ攬客外，孔凡焱還專門開了無人機維修淘寶店，有了固定的客源和維修配件供貨源。

「很多快遞能直接送到家，收件寄件都很方便。」孔凡焱說。就這樣，一家位於大山深處的無人機維修站悄然成立，每月有數百架無人機從中國各地「飛」進山裡進站檢修。

在孔凡焱的無人機修理間裡，擺滿了各種型號待修理的無人機以及零件，門口的一張老式抽屜桌，便是他的維修工位。「無人機修理其實和汽車修理一樣，也有官方授權『4S店』和普通修理店之分，我的店算是為數不多的普通修理店。」孔凡焱說。

他進一步解釋，目前市面上少有專門的無人機維修店，一般都是賣無人機同時，承擔售後工作。與少有的專業無人機維修店相比，他的維修站承接大陸各地的訂單，每月的接單量甚至比專業維修店還多。

「近幾年玩無人機的人多了起來，以前全國的『飛友』都數得過來。」孔凡焱說，無人機修理師職業專業性強，有一定門檻。隨無人機用戶增多，修理師會愈來愈受歡迎。