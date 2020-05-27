計程車自稱「特別消毒車」 回港女生被強收775元「附加費」

有回港女生從九龍城富豪東方酒店乘的士回粉嶺時，遭的士司機以車輛為「特別消毒車」為由加收車資。照片／fb群組「Fanling 粉嶺」圖片 新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩，打工仔或學生們都逐步返回正常返工返學的生活，大家都提高防疫意識，但有「黑的」竟趁機會發疫情財。有從外地返港的女生昨日發文，指回港完成初步檢測後乘的士回家，的士司機藉詞指車輛是「特別消毒車」，到埗後強行向她加收200元港幣（約新台幣775元），最終車資高達587.3元港幣（約新台幣2275元）。她指因回港接受一輪檢疫後已十分疲累，故沒有即時反問，回家才發現被「搵笨」。

該名女生昨日於facebook群組「Fanling 粉嶺」發文，稱回港後被送往九龍城富豪東方酒店等候檢測結果，得知結果為陰性後便獲准回家隔離。她說由於對九龍城人生路不熟，加上要以「最直接」的方法回家，「所有人基本上一出門口就被指去的士站」。

當她一上的士，司機便聲稱車輛是「特別消毒車」，用以接載剛完成入境檢疫的人，對方同時稱「因是特別車，要加收費用」，惟車上沒有指示說明要加收的金額。當樓主到達粉嶺寓所，司機竟「直接在收費表上加收$200」，令總車資變成587.3元。

樓主說，的士的司機位及副駕座位中間放了一個黑布袋遮住視線，令他難以見到司機容貌或司機證，「根本什麼也看不到」。她付款後向司機索取收據，惟對方「刻意撕走有車牌號碼的那一行」，而她後來發現單上的資料包括車程總公里及附加費等資料與其車程完全不相符，「根本是亂來的」，感到非常不滿。

她後來稱，因落機後已在亞洲博覽館等了6小時，之後再到酒店等了一晚，感到非常疲累，故「第二朝一心只想快啲返屋企」。不過付款回家後才察覺「蠢豬咗」，只能分享經歷提醒其他網民「覺得有唔妥真係要出聲」，又批評涉事「黑的」司機：「點解啲人要影衰香港，影衰其他的士業界人士？」

不少網民看過帖文都指涉事司機非常過分，「雖然家陣生意難做，但咁陰質都好有問題」、「真心1823，等運輸署查返，根本有心欺詐」。亦有人認為樓主付款前如有疑問應立即查詢，或是記下車牌號碼投訴，「你自己又唔影低佢車牌報警，你咁樣點追究，你只可以當交學費」、「其實大家應該要知，的士除咗佢車門貼紙寫嘅嘢，其他佢提供嘅任何服務都冇得要求收錢」。

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文章授權轉載自《香港01》