援鄂護士前線暈倒撐90天離世 廣西將為她申請烈士

廣西第七批援湖北省抗疫醫療隊員、南寧市第六人民醫院護士梁小霞，日前在武漢協和醫院西院區隔離病區工作時突然暈倒，在昏迷近90天後不幸離世。廣西衛健委相關部門將為梁小霞申請烈士和相關獎勵。

封面新聞報導，現年27歲梁小霞是南寧市第六人民醫院護士，她在2月5日主動請戰參加援湖北省抗疫醫療隊，於2月21日赴武漢參加支援新冠肺炎救治工作。第六人民醫院第二批援鄂抗疫預備醫療隊一共5人，1名醫生和5名護士組成，梁小霞就是其一。

2月28日上午，梁小霞在武漢協和醫院西院區隔離病區工作時突然暈倒在抗疫一線，中央指導組立即組織國家醫療救治專家和武漢協和醫院醫療團隊進行救治。經全力搶救和充分評估後，3月30日，國家派醫療專機由國家醫療專家和廣西醫護團隊護送回南寧繼續治療。

5月25日凌晨，梁小霞病情惡化。5月26日，雖經全力救治，梁小霞離世。梁小霞生前工作的南寧市第六人民醫院官網已轉為黑白頁面。

廣西衛健委黨組成員、副主任龐軍表示，，她的家人也曾多次探視，但是「腦死亡之後，很難再有回天之力」。在搶救不行時，已第一時間通知家人了，橫縣縣委、縣政府也去家裡進行安撫。「現在要把後事辦好」。 他說，梁小霞生前屬地南寧市相關部門整理了她的事蹟，「對照國家的獎勵、烈士（標準），都要按照程序走（申請）。」

根據橫縣民政局此前通報，梁小霞為百合鎮南岸村人，她的家庭是2016年脫貧建檔立卡貧困戶，父親患長期慢性病，無法進行體力勞動，妹妹和弟弟都在讀書，僅靠母親在家務農，經濟收入低，家庭生活困難。

得知梁小霞昏迷的消息後，該縣民政局實施先行救助，簡化程序審批了臨時救助金，為奮戰在一線的醫護人員做好後方家庭生活保障工作。鑑於梁小霞家是貧困戶，後續也會有一系列救助做法。