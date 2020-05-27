大佬拋爆料 陸上市公司老董4老婆竟全是董事

「一家公司四名女董事分別為男董事長的大太太、二太太、三太太、四太太！」，中國一家私募基金大佬近日拋出重磅爆料，引起輿論譁然。該大佬還稱「這種公司治理結構在上市公司中特別罕見。」消息引起全網肉搜，指向深圳市華盛昌科技公司。對此，華盛昌表示「傳言是子虛烏有」。

AI財經社報導，深圳市上善若水資產管理有限公司董事長侯安揚22日在某投資社群發布了一篇公司研究筆記，質疑一家上市公司的董事人員結構。

研究筆記顯示，這家公司四名女董事與男董事長有「特殊關係」。該筆記稱，這家公司四名女董事分別為男董事長的大太太、二太太、三太太、四太太，共同點是均未結婚且都育有孩子。

根據招股書披露，華盛昌董事會共有8人，其中有3人為獨立董事。剩餘5名董事分別是袁劍敏(男，1957年生)任董事長兼總經理；車海霞(女，1972年生) 任副董事長兼副總經理；伍惠珍(女，1981年生)任董事兼副總經理；劉海琴(女，1962年生)及楊晶瑾(女，1975年生)均任公司董事。

對於這則桃色新聞，華盛昌董秘任歡此前接受每日經濟新聞採訪表示，「傳言是子虛烏有」，又稱「另外三名女董事已經結婚，除了工作關係，和董事長沒有任何其他的關係。」

5月24日，華盛昌再次發布澄清公告表示，除招股說明書中已披露的公司董事長和副董事長的關聯關係外，公司董事長和部分文章中提到的其他三位女董事之間不存在關聯關係。公告並稱，不實消息已嚴重傷害了相關當事人及其家人。

不過，報導指出，華盛昌此前在招股說明書中披露，董事長袁劍敏與副董事長車海霞生有一兒一女，卻未曾存在婚姻關係。無形中又給這則桃色新聞增添了些許可信度。

對於華盛昌的澄清公告，爆料者侯安揚亦做出回應。證券時報e公司報導，侯表示，消息「是在研究這家公司聽說的，便在一個範圍非常小的圈子裡發了，沒想到引起這麼大關注，現在也挺不好意思的。」他表示，自己並沒有說是哪家公司，不會做任何回應。

公開資料顯示，華盛昌是中國較早從事儀器儀表出口的企業之一。產品主要包括電工電力類，環境檢測類，醫療、建築、汽車檢測類和其他類儀器儀表。

據招股說明書披露，華盛昌的實際控制人是袁劍敏，其本人的身家亦是水漲船高。IPO後，袁劍敏直接持有華盛昌54%的股權，以華盛昌最新92億（人民幣，下同）市值估計，袁劍敏的身價也有近50億元。

但報導也稱，華盛昌擁92億元的市值，2019年全年卻僅有9098萬元的淨利潤，不禁讓人起疑。