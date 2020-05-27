護理師盼國家分配男朋友 陸政協委員建議政府幫忙

援鄂護士田芳芳的願望「希望疫情結束國家給我分配一個男朋友！」，受到廣大網友關注。人民網報導，這個略帶「心酸」的願望獲回應了，全國政協委員談劍鋒提議搭建全國統一的婚戀登記訊息查詢平台，按照法律規定適度提供公民婚姻狀態查詢功能。對此，網友盼盡快落實。

報導稱，針對單身青年的煩惱，談劍鋒提交提案，呼籲開放全國統一的婚戀登記信息查詢平台，建議參考公安部的公民身分證信息系統，由民政部聯合相關單位共同搭建全國統一的婚戀登記訊息查詢平台，按照法律規定適度提供公民婚姻狀態查詢功能，保證婚戀網站和婚介服務機構能有效甄別客戶婚姻狀況，不再讓別有用心的人鑽空子。他還建議，由共青團中央等牽頭，為單身青年搭建信任與交流的平台。

該提案在網上迅速引起中國網友的廣泛討論，大部分網友表示支持該提案，「終於等到國家分配男女朋友」。