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女租客見房內插座有亮光 打開一看驚見針孔攝影存千支影片
現在偷拍裝置愈來愈細小，愈來愈精密，杭州一名女租客入住一間出租屋已經半年，近日她在睡房插電座內竟發現一個針孔攝錄機，內有32GB的SD卡，裏面儲存了3000多個影片，令她不寒而慄，報警求助。
女租客小劉於本月12日晚上發現事件，她的朋友去關冷氣時，發現電源插座上有圓孔和亮光，打開插座發現還在運作的鏡頭。小劉隨即報警，並聯繫管理出租的杭州一租科技有限公司。警方介入調查，發現卡內的3000多條片「視頻很清晰，可以看到人像」。
小劉本來簽租約一年，但現時已搬出，她指「住的地方出現了針孔攝像頭，這件事讓我感覺非常沒有安全感」。她希望公司能退還剩餘租金、按金及誤工費等，如果平台否認責任，會考慮從法律途徑追討。
不過，杭州一租科技有限公司表示，出租房出現針孔鏡頭的「責任在安裝方，並不在我們平台」，小劉是該房屋的第一輪租客，而業主也否認安裝鏡頭，因此需待警方調查，才會進一步談解約。
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