德陽廣漢三星堆博物館 全新開展

5月18日上午，四川德陽廣漢市，三星堆博物館「古城古國古蜀文化陳列」全新開展。當天，「5·18國際博物館日」四川主會場活動，也在三星堆博物館舉行。

「古城古國古蜀文化陳列」，是三星堆博物館實施改造升級之後，推出的全新基本陳列；圍繞三星堆出土的大量精美文物，通過聲光多媒體技術的全新演繹，全面系統地展現了三星堆文化人與神的主題，和三星堆古蜀國在各個領域取得的輝煌成就。其中，「古城古國古蜀文化陳列」分為三星堆綜合館、青銅館兩大主展館，綜合館展示陶器、玉石器、金器，青銅器等文物348件（套），青銅館展出人像、面具等最具代表性的三星堆青銅器131件（套）。

同時，全新亮相的三星堆文創館，展示各類文創產品300多件（套），三星堆博物館文創淘寶企業店也正式營業，首批上線48個商品，分為「優雅生活」、「品質書房」、「日常穿搭」、「主題文創」四大類。此外，「三星堆玩國」青少年教育中心，以趣味化、互動化的形式，向青少年傳遞三星堆文化知識；設置了虛擬主持人、拼拼樂園、虛擬換裝、古蜀國場景動態復原等多媒體展項和遊戲。

當天，三星堆博物館打造的系列微廣播劇「堆裡有事」也正式上線。該劇講述三星堆的發現與發掘、三星堆文物以及與三星堆有關的神話等小故事，每集時長約8分鐘，計畫推出四季。目前，第一季「三星堆的發現與發掘系列故事」已製作完畢，將陸續通過博物館官方微信上線。