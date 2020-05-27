渤海發現億噸大油田 可商業開發

據中國網報導，中國海洋石油集團有限公司在位於渤海萊州灣北部地區的「墾利6-1油田」，探明的石油儲量超過1億噸，為中國渤海萊州灣北部地區第一個億噸級大型油田，對於保障中國能源安全、穩定東部油田產量、推動環渤海經濟帶發展具有重要意義。

報導稱，「墾利6-1油田」隸屬中國海上最大油田渤海油田。自1970年代末開始，該地區歷經40餘年多輪勘探，效果均不理想，所發現的油田儲量規模小、分布不集中，無法建立有效開發體系。

但近年來，渤海油田科研人員在勘探理論和地質認識上大膽創新，摸清了油氣藏的富集規律和勘探方向，在該地區斬獲億噸級探明地質儲量油田。

中國海油天津分公司總地質師薛永安表示，「墾利6-1油田」的發現是中國海油在勘探領域解放思想和轉變思路的成果，打破了萊州灣北部地區40餘年無商業油氣發現的局面。

報導稱，近兩年，中國海油已在該油田鑽探42口勘探井。經證實，「墾利6-1油田」具有儲量規模大、油品好、測試產能高等特點，含油面積超100平方千米。

按照原油常規採收率計算，「墾利6-1油田」開採出的原油提煉成汽柴油後，將可供100萬輛汽車行駛20餘年，油田投產後將會帶來非常可觀的社會和經濟效益。