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成昆鐵路複線米攀段 通車

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路成都局集團公司表示，成昆鐵路擴能改造（複線）工程米易至攀枝花段（下稱「成昆鐵路複線米攀段」）26日通車，將逐步開行貨運列車和旅客列車。

成昆鐵路複線米攀段全長68公里，為國家I級雙線鐵路，設計時速每小時160公里。該線位於四川省攀枝花市境內，北起米易縣，向南經鹽邊縣，至攀枝花市仁和區，共設米易東、丙谷東、鹽邊、普達、攀枝花南5個車站。此段線路共有隧道13座，橋梁18座，橋隧比高達88.6%。

據該線設計單位中鐵二院相關負責人表示，成昆鐵路複線米攀段地處四川盆地邊緣，南接雲貴高原，地形地質條件複雜，且沿線城鎮蔬菜水果基地和礦洞較多。為此，線路採用「以橋代路」、「以隧代路」的方式穿越不良地質區段。

例如，重點控制性工程埡口隧道全長12447米，穿越了6套地層帶、7條區域性斷裂帶，在隧道出口段還下穿了京昆高速公路4座百米高墩，其中一個高墩達138米，軸重1.4萬噸，為世界上隧道近距離下穿單體構築物最大荷載。

在應對不良地質的同時，建設還要克服重重障礙，包括下穿庫容1.86億立方米的亞洲第一尾礦庫馬家田尾礦庫、居民區高層樓房結構物等地表大型建築物，其中在穿越攀枝花花城新區大型景觀人工湖時，湖底距隧道頂部僅5米，設計施工難度極大。

業內人士表示，成昆鐵路擴能改造（複線）工程全線通車後，將大幅提升西南地區的鐵路客貨運輸能力，密切中國西南地區與西北地區、西部地區與南亞東南亞地區互聯互通。

列車 東南亞

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