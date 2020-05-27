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支持民企改革 江西公布20條措施

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

圍繞優化營商環境，中國中部省份江西日前出台20條「乾貨」政策措施，支持民營企業改革發展，破解阻礙民營經濟發展的難點、堵點問題，為民企「加油賦能」。

中新社報導，江西省發展改革委副主任郭新宇日前表示，該省《關於優化營商環境支持民營企業改革發展的實施意見》（以下簡稱《意見》）共20條，從市場准入、政策支持、法治保護、改革創新、新型政商關係等五個方面，形成支持民營企業改革發展的強大合力。

近年來，受多種因素影響，民營企業在發展中遇到了不少困難和問題。郭新宇認為，該省民營企業發展面臨的市場冰山、融資高山、轉型火山等問題亟待破解。

針對上述問題，《意見》提出，進一步放開民營企業市場准入，加快清理與企業性質掛鈎的行業准入、資質標準、產業補貼等規定做法，系統清理各類顯性和隱形壁壘。

《意見》鼓勵社會資本積極參與增量配電業務改革，支持符合條件的民營企業申請原油國營貿易進口資格，參與原油進口；依法審批設立金融機構對民營企業等各類所有制企業一視同仁。

為健全服務民營企業融資體系，《意見》提出，督促銀行企業金融機構在內部績效考核機制中，提高民營企業融資業務權重和不良貸款容忍度。對符合授信條件、還款意願好但暫時經營困難的企業，不盲目抽貸、壓貸、斷貸。　

此外，江西將全面落實國家系列減稅降費政策，做好該省已出台的182條降成本措施。定期公布涉企收費清單，擴大電力市場化交易規模，擴大高速公路差異化收費試點範圍，清理違規涉企收費、攤派事項。

高速公路

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