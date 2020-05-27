思明台胞驛站 聯誼點增到10個

思明台胞驛站福祥聯誼點暨思明區台商聯誼會揭牌儀式25日在福建廈門舉行，這也是思明台胞驛站成立五年來，設立的第十個聯誼點。

中新社報導，新揭牌的思明台胞驛站福祥聯誼點，由思明區台港澳辦聯合前埔北社區、台資企業廈門福祥禮服有限公司共建。

該驛站發起人、台胞蔡金山說，聯誼點將通過「專職+專業+義工」運營模式，為台胞台企提供政策咨詢、創業沙龍、聯誼活動等綜合服務，並重點圍繞兩岸婚慶、文旅、影視音樂文化產業開展交流合作。

他表示，依託自己在廈門深耕30年的積澱，將努力把福祥聯誼點打造成為「台胞台企登陸第一家園」會客廳、以及思明區台商聯誼交流的重要接待場所，匯聚連接兩岸台胞，著力建設一個「有愛有期待」的兩岸文化交流服務平台。

2015年5月25日，思明區台辦成立大陸首個「O2O」模式（線上加線下）的台胞聯誼平台—思明台胞驛站，通過「線上諮詢交流、線下沙龍式互動」方式，為思明區台商台胞們搭建網絡與實體聯誼平台。

五年來，思明區先後成立曾厝垵、沙坡尾、江夏堂等9個特色鮮明、功能各異的台胞驛站，提供涉台法律調解、兩岸宗親交流、創業就業輔導等多樣化服務。並定期舉辦音樂欣賞、創業分享、法律援助等主題沙龍，至今已舉辦活動近百場。

廈門台商協會常務副會長韓螢煥說：「不少台胞現在融入廈門生活，把廈門當作自己的家建設和維護，我們有理由相信，未來將有更多台胞台企選擇落戶廈門」。