「客改貨」深圳-金邊航線 開通

5月26日5時7分，深圳航空公司ZH8017國際「客改貨」航班滿載11噸防疫物資、復工復產等物資，從深圳寶安國際機場飛往柬埔寨金邊，7時21分順利抵達金邊國際機場。

中新社報導，深圳航空公司（簡稱深航）方面稱，該公司深圳至金邊國際「客改貨」航班計畫每周3班，每周三、周五、周日執飛。深航未來將陸續開通深圳至馬尼拉、無錫至大阪等數條國際「客改貨」航線，持續拓寬進出口物流渠道，助力企業復工復產。

據介紹，截至目前深航已開通深圳至曼谷、深圳至新加坡、深圳至大阪等6條國際「客改貨」航線，累計執行國際「客改貨」航班158班，累計運輸復工物資、防疫物資、民生保障物資等各類物資1750噸。

「客改貨」是指將客機部分座椅拆除，利用客艙提高載貨容量，滿足復工復產、防疫物資的運輸需求。疫情發生後，深航已對2架客機進行改裝。