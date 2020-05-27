廣州建設用地 更新標定地價

廣州市規劃和自然資源局5月25日組織該市2020年城鎮國有建設用地標定地價更新成果聽證，其中標定住宅用地平均地價為16699元（人民幣，下同）／平方米（樓面地價）。

中新社報導，標定地價是政府為管理需要確定，標準宗地在現狀開發利用、正常市場條件、法定最高使用年期或政策規定年期下，某一估價期日的土地權利價格。

聽證代表由該市人大代表、市政協委員、行業協會人員、高校學者、評估公司專家、房地產開發公司代表、公眾代表等共15人組成。聽證代表聽取《廣州市2020年城鎮國有建設用地標定地價更新成果》相關介紹，並就基礎數據來源、用途分類標準、修正體系架構等問題進行質詢和探討，提出修改意見。廣州市規劃和自然資源局將根據聽證代表意見，對標定地價更新成果改善。

本次標定地價更新成果為市轄十一區國有建設用地標定區域內標準宗地在現狀開發條件下完整權利價格。

本次標定地價更新，是在上一輪標定地價編製成果的基礎上，經過外業調查、資料收集、內業評估、專家評審驗收和公開聽證等程序，對項目成果進行修改完善從而形成新一輪標定地價，並按程序上報審批後，確定公布實施。

標定地價的編製和更新，為廣州國有土地使用權出讓評估提供依據；另一方面有助建立公平、公開的地產市場，對實現土地資產價值、優化土地資源配置、促進土地集約利用具有重要意義。

從各用途標定區域面積加權統計來看，廣州城鎮國有建設用地標定地價總體地價水平（樓面地價）：商業用地平均地價11843元／平方米，辦公用地平均地價8928元／平方米，住宅用地平均地價16699元／平方米，商辦混合用地平均地價13362元／平方米，商住混合用地平均地價18169元／平方米，商辦住混合用地平均地價22817元／平方米，工業用地平均地價1432元／平方米，公共服務（一類）用地平均地價2550元／平方米。