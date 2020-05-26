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刁難中國公民？美海關長時間盤問、暫扣手機電腦

世界日報 / 特派員黃惠玲╱綜合報導
有中國公民反映，出境時被美國海關長時間盤問。圖為洛杉磯國際機場的海關及邊境保護局工作人員。圖／取材自頭條號
有中國公民反映，出境時被美國海關長時間盤問。圖為洛杉磯國際機場的海關及邊境保護局工作人員。圖／取材自頭條號

中美因為追查新冠病毒毒源與貿易戰僵持之際，又傳對抗升級。近日有多名中國公民反映，出境時被美國海關長時間盤問，甚至被暫扣電子設備進一步檢查，中國大使館24日發公告提醒在美國的中國公民，注意美方出境檢查。

中國駐美國大使館網站24日發出公告指出，近日有多名中國公民反映，在從美國出境時，遭美國邊境海關執法人員「長時間盤問」並「檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備」，其中部分人員的電子設備還遭執法人員暫扣做進一步檢查，因此提醒在美中國公民，特別是留學生留意。

該公告表示，根據美國法律，美邊境海關執法人員有權對所有出入境人員進行檢查，包括查驗其個人信息、出入境目的和攜帶物品等，不需要事先申請搜查令，美國邊境執法人員無需懷疑即可搜查旅客的手機等電子設備，並可對旅客電子設備進行升級搜查，或暫扣相關電子設備。

中國駐美國使館因此提醒在美中國公民特別是留學生，應注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。

至於美國為什麼會突然嚴查中國出境人士，有網民猜測，美國前段時間逮捕一些在美華人，這幾名華人都涉及中國的「千人計畫」。中國學者偷竊美國知識產權和商業祕密，已引起美國政府的注意和不滿。美國海關會嚴查中國人電子設備，必定事出有因。

此外，美國高層也繼續指控中國隱瞞疫情，白宮國安顧問歐布萊恩24日更說「堪比車諾比核災」。他揚言，疫情令美國數以萬億美元的經濟財富受損，導致美國和全球很多人死亡，美國必定會追究到底。

海關 疫情 留學生

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