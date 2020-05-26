武漢核酸檢測大篩查 檢出無症狀感染218人

中國大陸湖北省武漢市15日起進行全市核酸檢測大篩查已近尾聲。據官方通報，截至24日，已完成900多萬人次採樣和超過650萬人次檢測，共檢出無症狀感染者218人，其中1人轉為確診病例。

常住人口超過1100萬的武漢，4月8日解除封城後，仍持續輸出多例2019冠狀病毒疾病無症狀感染者。5月9日至10日，武漢東西湖區的一個小區接連新增確診病例共6例，官方擔憂爆發第二波疫情，因而宣布15日起展開為期10天的全市核酸大篩查，規模空前。

據武漢市衛生健康委員會通報，15日開始，武漢每天的核酸檢測人數大幅增加。15日檢測11萬3609人次；21日已突破百萬人次；22日達到147萬950人次的最高峰。

官媒湖北日報今天引述武漢市衛健委相關負責人稱，5月15日啟動集中核酸檢測工作以來，至5月24日已完成900多萬人次採樣和超過650萬人次檢測。採樣工作接近尾聲，目前正進行「查漏補缺」。

據通報，5月15日至5月24日，武漢市共檢出無症狀感染者218人，檢出比例為每10萬人不到3人，截至目前只有1人轉為確診病例。

報導稱，4月1至7日，武漢總共進行10.7萬次檢測，查出無症狀感染者223人，檢出率為每10萬人207人，約為這波大篩查檢出率的72倍。

為求一個不放過，武漢衛健委25日發出通告，要求從未做過核酸檢測的居民於5月26日下午5時前主動到社區登記，統一安排採樣檢測。

國務院聯防聯控機制聯絡組專家、中國疾控中心副主任馮子健此前指出，儘管湖北省重點人群核酸篩查範圍不斷擴大，篩查量不斷加大，但無症狀感染者的檢出數量和檢出率卻持續降低，說明疫情防控效果呈現持續向好態勢。

他說，湖北省絕大多數無症狀感染者屬於「隱性感染」，傳染性和傳播能力都較低。

據武漢衛健委通報，截至24日，武漢共有320名無症狀感染者正接受隔離觀察。相關負責人說，除對檢出的無症狀感染者進行全面收治和隔離觀察，密切接觸者也在緊密追蹤中。