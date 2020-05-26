中國專家：病毒源頭可能非華南海鮮市場

中國國家疾控中心主任高福25日對媒體表示，1月初在武漢下水道廢水等環境樣本中有驗出病毒，病毒出現可能較過去認知更早，被指為疫情爆發地的武漢華南海鮮批發市場，可能並非源頭。

高福在接受鳳凰衛視採訪時表示，自己1月初曾經到武漢親自採集一些標本，提取的動物樣本中沒有檢出2019冠狀病毒，但包括下水道廢水在內的環境樣本中，有檢出病毒。

這可能代表一向被認為是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情起源地的武漢華南海鮮批發市場，可能並非病毒源頭。高福稱，「可能最早，我們推測海鮮市場可能有，但現在看來，海鮮市場本身也是受害單位，在這之前病毒已經存在了。」

高福表示，在病毒溯源方面，中國政府與科學家一直在努力，一直在進行相關工作。2019冠狀病毒具有跨種傳播的特徵，然而，截至目前，病毒的中間宿主仍未找到。

高福說：「新冠病毒推翻了我們好多認知，我們很多的知識積累『走不動了』，很多已經不按這個規律來了。」