買頭等艙再退票 大陸粉絲追星堵塞機場成災難

據人民網微博，中共全國政協委員、中國民航局副局長李健表示，近年來大陸許多機場出現了粉絲接送機、機場代拍等現象，過多的粉絲堵塞，影響機場的正常服務和秩序，也易引起糾紛，因此不建議粉絲在機場大量聚集接送機。中共民航局將對違規旅客採取強制約束措施。

北京日報新聞網曾報導，北京首都國際機場公安分局相關負責人披露，很多粉絲的機場聚集都由影藝經紀公司鼓勵並資助。很多粉絲自有「低成本追星途徑」-買經濟艙全價票，甚至頭等艙全價票再退票，近距離接觸明星後就撤離機場。按照大陸民航退票政策，臨近班機起飛的時刻退票，經濟艙全價票一般只收5%至10%手續費，頭等艙基本可以「免費退票」。這也使得粉絲佔領機場貴賓室追星的場面越來越常見。

實際上，針對粉絲此類行為，中共民航部門頻頻重拳出擊。早在2018年7月，中共民航發佈的《關於加强粉絲接送機、跟機現象管理的通知》。通知中提到「粉絲接送機致航班延誤」、「粉絲機鬧」等事件接連出現，嚴重影響機場治安秩序和班機正點率，並對於加强機場管理工作提出了三點要求，包括嚴格內部人員管理，防止洩露資訊，强化機場治安秩序維護，預警防範聚眾擾序行為，杜絕粉絲機鬧，並明確提出對於擾亂秩序的違規違法的行為從嚴從重處罰。

稍早，在2018年3月，根據中共國家發改委、民航局等八個部門聯合發佈的《關於在一定期限內適當限制特定嚴重失信人乘坐民用航空器推動社會信用體系建設的意見》，以下行為將被採取限制乘坐民用航空器的措施，限制期限為一年，其中就包括「旅客堵塞、强占、衝擊報到櫃檯、安檢通道、登機口（通道）」。《意見》於當年5月1日正式施行。

根據《意見》，粉絲的不當行為，如堵塞、强占、衝擊值機櫃檯、安檢通道、登機口，按中共民航規定將記錄在民航「黑名單」。民航局負責官員在2019年6月例行新聞發佈會上表示，「粉絲執行導致飛機延誤」等行為擾亂公共場所秩序、擾亂公共交通秩序。中共民航局稱，從去年5月份起將對違規旅客採取強制約束措施，並於6月1日在民航局官方網站公佈了首批86名限制乘坐民用航空器嚴重失信人名單。