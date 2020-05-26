政協建議因疫留學者進高職 網友：麻省理工去修機床嗎

每年中共全國人大政協兩會，都會出現「奇葩」提議，在2020年兩會期間，全國政協委員、上海市教委副主任倪閩景提出建議，因疫情回國終止學業的大陸留學生，可以進高職高專，解決繼續學習的問題。此議一出，大陸網友嘩然，二百四十萬人熱議，「難道叫麻省理工學院的去修機床嗎？」

據中國經營報，倪閩景建議的解決方案包括以：一是全面開放高職高專學校，對於高年級學生可採取降一年級直接入學，進入相關專業的辦法。未滿1年的歸國留學生，可以通過高職高專擴招計畫，解决繼續學習的問題。

二是啟用插班生考試政策，每個學期開學前，在不同年級設定大專業組插班生考試，通過插班生考試的學生可以進入普通大學試讀，1年後成績正常，可以轉為正式學生。

三是建立國外大學學業成績轉換機制，按照國際通用規則，把在國外已經完成的學分部分認可，納入轉入學校的學分當中。

四是採取先試點再擴大的管道推進此項工作，可以選定部分公立大學試點，對轉入學生進行學習情况評估，適時調整政策。也可以把相關許可權給民辦大學，由民辦大學自主制定政策，滿足未完成學業留學生的學習需要。

此議一出，微博網友沸騰了，衝到今天早上微博熱搜第一名。網友稱：「難道叫麻省理工學院的去修機床嗎？」「如果你是美國長春藤名校，哈佛、劍橋、巴黎綜合理工，年年拿著獎學金，叫你去高職、高專，這是怎樣的心態？」「根本是仇富者的角度去看世界啊！」「既然選擇出國留學，顯然目標不會只考慮一個大專學歷」「那些留學生努力熬夜學習的你就瞎了看不見？你自己爛了臭了就噴別人？」

有氣憤的歸國留學生留言：「我倒是真的想回去買不著機票啊！」

也有持贊成意見者稱，「有時候說實話人家並不愛聽。好多國外野雞大學的留學，用錢就能進」「不樂意能怎麼辦？當初花重金出國留學。現在有疫情了回國，國家給你們想出路就不錯了」「有的人別挑三揀四，疫情結束了，還不是得回去的。」「因為疫情原因歸國的留言學，未必樂意入學高職高專，不是說這類學校不好，一個人的能力和學歷教育沒什麼關係」。

還有用諷刺的語氣留言：「中國是最民主自由的，完全是根據個人意願做選擇啊！」

由於留言評論的人太多，有網友批評，「財經網」把這消息披露在微博上，基本就是在挑撥社會。目前，已有二百四十萬網友關注這條微博，「財經網」微博的評論欄，因為討論和批評的人太多，已經被設定「不能閱讀」。