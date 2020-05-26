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三江源國家公園 年底前設立

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

三江源國家公園管理局表示，三江源國家公園將於今年年底前正式設立，將成為中國第一個國家公園。

新華社報導，三江源地處青海省南部、青藏高原腹地，是長江、黃河、瀾滄江的發源地，是中國重要生態安全屏障。三江源這裡歷史上水草豐美、生物多樣，湖泊眾多、生態良好。

上世紀末，受氣候變化和人類活動影響，三江源生態系統服務功能不斷下降，湖泊減少、冰川萎縮、草原退化，生物多樣性受到嚴重威脅。

進入新世紀以來，黨中央、國務院設立了三江源國家級自然保護區，建立了總面積為39.5萬平方公里的青海三江源國家生態保護綜合試驗區，實施了三江源生態保護和建設一期、二期工程。

經過多年持續保護保育，三江源地區生態環境有了明顯改善。2018年1月26日，國家發改委公布「三江源國家公園總體規劃」，明確至2020年正式設立三江源國家公園。

國家公園 國務院 青藏高原

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