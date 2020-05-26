重慶橫向摩天樓 30日開放
被稱為中國國內首座「橫向摩天樓」的重慶來福士水晶連廊內部日前首次對公眾揭開面紗，水晶連廊內的探索艙．觀景台區域迎來首批體驗遊客。該區域將於5月30日對公眾開放。
中新社報導，位於長江及嘉陵江交匯處高空250米的重慶來福士水晶連廊橫跨4棟250米高樓頂部，長300米，寬32.5米，高26.5米，面積約1萬平方米，其體量相當於一座「躺著建設的摩天大樓」。在建設期間就備受國內外矚目，施工難度和工程亮點刷新國內高層建築紀錄。
水晶連廊三段連接段需要先在裙樓屋頂完成拼裝，分三次以液壓同步整體提升，每次提升重約1100噸，吊裝至高空完成拼接。水晶連廊總用鋼量約1.2萬噸、幕牆總面積達3.5萬平方米。重慶來福士水晶連廊內部將分為探索艙．觀景台、俱樂部、餐飲等區域。當日迎客的探索艙．觀景台是水晶連廊首個對外開放的區域。
探索艙．觀景台區域由約1500平方米的室內和室外平台組成。其中，室內部分被打造成火星探索觀察站，有5個5D體感火星主題展區，逐一展示人類讓火星成為第二個宜居「地球」的偉大構想。
室外部分則可以讓遊客在250米高空俯瞰長江和嘉陵江交匯的景象。長江和嘉陵江由於江水泥沙含量不同，在交匯之處會形成「涇渭分明」的景象。此外，在水晶連廊端頭處，還有一塊懸挑透明的玻璃地板，供遊客拍照觀景。
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