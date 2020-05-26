滿洲里中歐班列 突破1100列

中國鐵路哈爾濱局集團有限公司滿洲里站表示，截止到23日，經由中國最大陸路口岸滿洲里進出境的中歐班列已突破1100列，同比增長11%。

業內人士表示，中歐班列的穩定開行，成為疫情防控期間連接中國、歐洲和「一帶一路」沿線國家的重要運輸紐帶。作為中國最大的陸路口岸，滿洲里口岸充分發揮「一帶一路」樞紐橋梁作用，暢通對俄羅斯和歐洲國家的運輸通道。

新華社報導，目前，經由滿洲里口岸進出境的中歐班列運行線已達52條，出境中歐班列主要集貨地已涵蓋國內60個城市，可到達歐洲13個國家的28個城市，形成高效物流通道。

隨著復工復產穩步推進，中歐班列恢復常態化開行，進出口貨物品類也越來越豐富，包含日用百貨、電氣產品、工業機械、金屬、化工、食品等多種品類。

疫情發生以來，滿洲里站嚴格落實疫情防控相關要求，採取靈活的交接辦法，研發數字口岸系統，試行與海關信息交互，實現口岸通關全程作業無紙化，創新中歐班列出境直通模式，全力壓縮中歐班列通關時間。

此外，滿洲里站還進一步優化班列開行方案，採取系列優先措施，合理組織人員機械，做好換裝場區機械設備調控，組織人員現場跟蹤指導作業，確保寬軌到達重車及時轉場牽出，騰空線路，擴大寬軌到發場接車能力。

5月以來，經由滿洲里口岸進出境中歐班列日均交接已達7.5列，最大程度滿足中歐班列開行需求。