疫情緩 百萬親子遊廈門啟動

大陸疫情趨緩，福建廈門為拉動旅遊消費，啟動「2020百萬親子遊廈門」活動，提振旅遊市場信心，帶動消費穩步增長，助力疫情期間廈門文旅產業復甦振興。

中新社報導，俠侶親子遊CEO陳國楨說，「2020百萬親子遊廈門」將陸續開展「廈門親子旅遊目的地」推薦、「千萬讓利」優惠活動、「廈門旅遊度假直播日」、「廈門親子旅拍」大賽等四大子活動，創新營銷推廣方式，為參與活動用戶提供更好的旅遊度假產品體驗，助力疫情期間旅遊行業商家的宣傳推廣。

今年3月份開始，廈門親子旅遊市場逐步升溫，4月份持續向好，僅通過俠侶平台購買的廈門旅遊度假產品就有8萬單，出遊超過20萬人次。陳國楨預測，隨著疫情的進一步好轉及暑假的到來，6-8月份廈門親子旅遊人數還會有較大的漲幅。

主辦方從親子最愛、海景特色、城市休閑、康養度假、漁村文化等多個角度，推薦首批30家廈門親子度假酒店。 華僑大學城建與經濟發展研院特聘教授王唯山認為，擁有諸多優勢的廈門，在疫情平穩後旅遊市場較快得到恢復，受益於這裡得天獨厚、優越的自然環境和多元、豐富的歷史文化；廈門全域具有山、海環境資源特色，包含城市旅遊、郊野旅遊、海島旅遊等在內的全域旅遊，也是廈門文旅吸引力的重要優勢。