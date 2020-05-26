粵港澳汽博會 下月深圳復甦首展
粵港澳大灣區國際汽車博覽會組委會表示，經深圳市人民政府批准，「2020年粵港澳大灣區國際汽車博覽會」（原「深港澳國際汽車博覽會」）將作為深圳會展行業復甦的首展，於6月20日至28日在深圳會展中心舉辦。
中通社報導，粵港澳大灣區國際汽車博覽會的前身為「深港澳國際汽車博覽會」，過去已成功舉辦23屆。
為中國年度三大車展之一，也因深圳在中國汽車消費市場的指標性地位，歷來被業界譽為風向車展。
近年來，粵港澳大灣區區域經濟一體化進程加速， 灣區1小時生活圈已成現實。由此而來的包括汽車在內的市場要素，將以更大的規模和更快的流速，在深圳流動、交換和聚集。
2020粵港澳大灣區國際汽車博覽會將以「擎動大灣區，啟悅i未來」為主題，打造更具影響力的國際級汽車盛會，同時嚴格遵守執行國家及地方防疫防控要求，全力保障與會人員健康。
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