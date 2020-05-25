賣包子+跳舞直播…陝西老師為自救 才藝全上了

受疫情影響，民辦幼兒園生存陷入空前困境。為尋求自救，陝西部分民辦園開始自謀出路，一時間，不少民辦幼兒園紛紛效仿「轉行」餐飲業。

華商報報導，西安市臨潼區偉童幼兒園目前還未復學，臨時轉行賣起了燒烤，同時，還有老師們表演才藝並進行直播，很多市民和家長慕名嚐鮮。

該園行政院長黨秋玲說，3月25日已有30名老師返園，幼兒園安排了老師送課上門，三四個家庭選擇上課地點，老師上門授課。

不過，「偉童幼兒園是一所民辦幼兒園，所有費用自收自支，老師返園後只有基本工資。考慮到幼兒園有現成的桌椅、餐具，場地，成本低，又可以吸引更多市民就餐了解幼兒園，老師才藝表演有特點，增加老師收入。」

實際走訪該園「深夜食堂」，當晚有15桌食客就餐，23名老師忙得不亦樂乎，「服務人員全是幼兒園老師，第一晚除去成本、加上幼兒園補貼，每人分了100元（人民幣，下同）。後邊幾天每晚都在20桌以上，每天營業結束後老師們都會拿到百餘元現金獎勵。」

市民姜女士說：「民辦幼兒園老師也需要生活，賣燒烤肯定是無奈之舉，我們家長應該支持。」

持續放假五個月，商洛三葉草幼兒園100多名教職工的工資發放問題有些捉襟見肘，為解燃眉之急，園方轉行賣起了包子，沒想到生意十分火爆。

對此，該園園長苦笑說，這也是沒辦法的事。「每個月光發放工資就幾十萬元，作為一所民辦幼兒園確實壓力很大。」「幼兒園有營業執照，工作人員都有健康證，設備都是齊全的，為何不利用起來呢？」

但他強調，賣包子只是幼兒園抽出了一部分時間和人員，幼兒園的線上教育一直沒有停，不會影響到教學。