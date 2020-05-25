山東豪華大別墅為他閒置10年 背後原因有洋蔥

山東一別墅10年無人認領近日引發熱議。當地村委會發出房產確認公告第二天，該別墅房主便聯繫上村主任。村主任表示，這別墅是「房主給老人買來養老的，沒想到老人生病了一直沒來。」又透露此房產有問題，目前，當地紀委已介入調查該村違規建設售賣別墅的問題。

5月22日山東淄博市博山區池上鎮下郝峪村發布了一則房產確認公告，為一棟閒置多年的別墅尋找當年的買家。

山東半島都市報報導，這棟別墅從建成起一直閒置，至今已有10年，村委會沒有別墅購買者的任何信息，希望購買者在10天內攜帶相關資料到村委確認登記。該報導還稱，村委會前幾年就曾經登報尋找該別墅的買家，但沒有任何收穫。

消息傳開後，網友們疑惑：「難道是房子太多，主人忘記了？」、「賣方不也有合同嗎？難道沒留姓名電話？」

楚天都市報報導，該村村委會主任陳田寶表示，媒體報導後，該別墅的主人已經攜帶相關證明材料到村委會進行了確認登記，村委會經過核實確認對方就是該別墅的買主。

陳田寶說，該棟別墅為聯排別墅，建築面積為180平方米。陳田寶透露，該別墅的買家為山東濱州人，距離他們村約100公里遠。對於買家為何購買了別墅卻10年都未入住和管理，買家稱10年前購入這棟別墅是為了給父親養老居住用。購房後，他的父親一直在生病，他忙著帶父親看病，所以一直沒有入住，也沒有時間關注別墅。

該買家還表示，他現在準備對別墅進行裝修，如果父親住不了，就自己住。

另外，對於農村集體土地上為何能修建別墅並出售的問題，陳田寶解釋，該別墅是村委會當時在舊村改造的土地上修建的，沒有產權證和土地證，和買家簽訂的是30年的長租合同，別墅在建設和出租上確實存在手續不規範的情況。目前，村裡正在辦理相關土地轉為建設用地的手續。