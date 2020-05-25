曾讓馬克思主義說中國話…武漢哲學家逝世

中國著名馬克思主義哲學家、武漢大學原校長陶德麟教授，24日下午因病醫治無效，在武漢逝世，享年89歲。

長江網報導，1931年10月生的陶德麟是湖北武漢人，1953年畢業於武漢大學經濟系。1984年至1997年，先後任武漢大學哲學系主任、研究生院院長、校長。

1978年，他參加了真理標準大討論，以《關於真理標準的幾個問題》、《邏輯證明與真理標準》等論文在中國產生重大影響，被稱為「中國理論界撥亂反正和思想解放的領路人」之一。他主張「讓馬克思主義說中國話」，被學界譽為「中國馬克思主義哲學領域最前沿、最有影響的前輩學人之一」。

在此之前，1949年，18歲的陶德麟被清華大學、武漢大學和華中大學同時錄取。因父親病逝，母親無人照料，他進入武漢大學經濟系學習。在武大，他遇到恩師——李達。李達是著名馬克思主義哲學家、中共一大代表。

1953年2月，李達任武漢大學校長，在學生中發現了陶德麟。這位校刊《新武大》的編輯組組長，鋒芒銳利，經常撰寫短評和社論，積極投身於土地改革等各種實踐活動。在李達家中，兩人促膝長談。李達鼓勵陶德麟獻身馬克思主義哲學事業。

1956年，武大哲學系重建，陶德麟任助教，成為學校最「叫座」的教師之一。

另據楚天都市報報導，陶德麟的得意門生，武漢大學哲學系教授、博士生導師何萍說，陶德麟一生奉獻給馬克思主義中國化研究，近兩年身體狀況不佳，仍筆耕不輟，還出版了兩部著作。

何萍回憶了去年8月，她和陶德麟的最後一次當面交流。「他有慢阻肺的老毛病，在家中要經常吸氧，那次會面他戴著氧氣管，和我談了兩個多小時。」

何萍還說，陶德麟也十分關注中國抗疫進展，曾打電話跟她說，自己的外孫女成為了抗疫志願者，全家都為她感到自豪。