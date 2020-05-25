快訊

口罩銷售禁令解禁可自由買賣 預計6月1日實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

攀6樓救下女童被獎勵一套房 冷氣師傅喊「太貴重」

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
胡云川通過5樓的空調外機爬上頂棚，將女童抱回屋內。（視頻截圖）
胡云川通過5樓的空調外機爬上頂棚，將女童抱回屋內。（視頻截圖）

四川自貢一名女童日前翻到6樓窗外被困，被空調維修師胡云川爬上5樓，將女童抱住送回屋內；胡云川的舉動不止受到讚揚，他所屬的「海爾」公司也獎勵一套價值60萬元的房產，胡云川聞訊後表示，這份獎勵太貴重了。

新京報報導，這名女童懸空站在6樓窗外，雙手抓著窗戶邊框，多次發力試圖翻進屋內，但沒有成功。隨後胡云川爬到女童低一層位置，腳踩空調外機，翻上頂棚，將女童抱住送進屋內。

報導說，今年30歲的胡云川，是當地的一名空調維修師，事發時他正前往富順縣一小區附近安裝空調，路過事發地時，看到這名女童被困在6樓窗外。

「當時女孩一直試圖自己翻進去，很擔心她堅持不住掉下去。」胡云川說，自己經常安裝空調，也比較熟悉高空作業，就通過5樓住戶家中的窗戶，踩著空調外機，將女童抱回屋內，整個過程不過幾分鐘時間。

視頻在網絡傳播後，胡云川的救人行為受到讚揚。對此，胡云川認為，參與救人是很平常的事情，因為被困女童和他的女兒一般大小。「我只是比較著急，衝得比較快，周圍很多好心人也都在參與救援。」

回想救人經過，胡云川坦言有些害怕，「要是抱著孩子的時候手滑了，可能會留下一輩子陰影。」

此外，紅星新聞報導，「海爾」官方微博表示，為弘揚胡云川見義勇為精神，授予「人單合一見義勇為獎」，獎勵價值60萬元的房產一套。

消息一經發出，引發各大媒體關注，網友們也紛紛點讚，有網友直呼：應該獎，獎得好！

對於60萬元房產大獎，胡云川感覺非常驚訝，他表示，這份獎勵太貴重。

對於救人一事，胡云川表示，這本來就是一件平凡而普通的事情，換做其他人，也會去做，不值再提。

目前，胡云川和妻兒在當地有一套按揭房，等領到獎勵的房產後，會考慮裝修事宜，然後和家人一同入住。

會考

相關新聞

杭州健康碼常態化 網轟：是要歧視病人？

新冠肺炎疫情期間，中國多省推行「健康碼」。媒體報導，此舉將被常態應用於更廣泛領域。例如，未來杭州將實現「一碼知健（康）」：通過集成電子病歷、體檢等相關數據，探索建立個人健康指數排行榜。對此，有民眾擔憂侵犯隱私。

攀6樓救下女童被獎勵一套房 冷氣師傅喊「太貴重」

四川自貢一名女童日前翻到6樓窗外被困，被空調維修師胡云川爬上5樓，將女童抱住送回屋內；胡云川的舉動不止受到讚揚，他所屬的「海爾」公司也獎勵一套價值60萬元的房產，胡云川聞訊後表示，這份獎勵太貴重了。

賣包子+跳舞直播…陝西老師為自救 才藝全上了

受疫情影響，民辦幼兒園生存陷入空前困境。為尋求自救，陝西部分民辦園開始自謀出路，一時間，不少民辦幼兒園紛紛效仿「轉行」餐飲業。

山東豪華大別墅為他閒置10年 背後原因有洋蔥

山東一別墅10年無人認領近日引發熱議。當地村委會發出房產確認公告第二天，該別墅房主便聯繫上村主任。村主任表示，這別墅是「房主給老人買來養老的，沒想到老人生病了一直沒來。」又透露此房產有問題，目前，當地紀委已介入調查該村違規建設售賣別墅的問題。

曾讓馬克思主義說中國話…武漢哲學家逝世

中國著名馬克思主義哲學家、武漢大學原校長陶德麟教授，24日下午因病醫治無效，在武漢逝世，享年89歲。

熱戀期獲男友贈百萬房車 分手遭判要還車

江蘇省南京市溧水區一名姓嚴的男子去年5月戀上一名姓孟的女子，一個月豪贈女方一輛價值逾30萬元人民幣（約126萬元台幣）的Benz房車，車子登記於女方名下，惟二人最終分手收場，嚴男要求取回車輛；上周六（23日）法院判嚴女敗訴，事緣孟女與嚴男簽分手協議後，曾另外手寫便條表示同意歸還車輛。

水陸救援機鯤龍 今年海上首飛

中國航空工業集團有限公司23日披露，中國自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600繼2017年陸上首飛、...

中老鐵路甘莊隧道 全線貫通

經過4年多施工，中老鐵路甘莊隧道24日全隧貫通，這是中老鐵路全線貫通的首座15公里以上一級高風險隧道。

採認台灣技能資格 福州授證29人

福州市23日舉辦「直接採認台灣職業技能資格授證儀式暨合作交流在線簽約儀式」，活動分別在福州和高雄設會場，共有29名台灣人...

兩岸微流行／寄存櫃突收費 掀快遞之亂

快遞已是大陸日常生活不可或缺的基本服務，新冠疫情發生後，從快遞衍生出來的快遞寄存櫃成為關注焦點。最近大陸最大的豐巢快遞櫃...

港支聯會：六四全港亮燭默哀 遍地開花

香港延長「限聚令」至6月4日，各界關注六四燭光集會能否繼續舉行；支聯會表示，將堅持在維園點燃悼念六四的燭光，同時呼籲港人「遍地開花」，當晚8時正「無論你身處何地，大家燃點燭光」，並在8時9分全港默哀一分鐘。

「不回到計畫經濟老路」 習近平稱今年仍有把握脫貧

中國國家主席習近平昨在全國政協經濟界聯組會表示，讓市場在資源配置中起決定性作用，不能回到計畫經濟老路。對於2020年是中國決戰脫貧攻堅、決勝全面小康之年，他指出，今年實現脫貧目標還是有把握，這個目標不是高不可攀。

熱門新聞

白宮：陸接管香港 美國可能制裁

蔡總統：這一刻我們和香港人民站在一起 提供必要協助

港國安法引關注 王毅：香港是中國內政 不容外來干涉

衝突激化！水炮車射水 港警舉旗警告「速離，否則開槍」

江啟臣：在野黨已提案支持香港 執政黨別只喊口號

Q&A／港版國安法 為何引起爭議？會帶來那些影響？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。