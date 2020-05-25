攀6樓救下女童被獎勵一套房 冷氣師傅喊「太貴重」

四川自貢一名女童日前翻到6樓窗外被困，被空調維修師胡云川爬上5樓，將女童抱住送回屋內；胡云川的舉動不止受到讚揚，他所屬的「海爾」公司也獎勵一套價值60萬元的房產，胡云川聞訊後表示，這份獎勵太貴重了。

新京報報導，這名女童懸空站在6樓窗外，雙手抓著窗戶邊框，多次發力試圖翻進屋內，但沒有成功。隨後胡云川爬到女童低一層位置，腳踩空調外機，翻上頂棚，將女童抱住送進屋內。

報導說，今年30歲的胡云川，是當地的一名空調維修師，事發時他正前往富順縣一小區附近安裝空調，路過事發地時，看到這名女童被困在6樓窗外。

「當時女孩一直試圖自己翻進去，很擔心她堅持不住掉下去。」胡云川說，自己經常安裝空調，也比較熟悉高空作業，就通過5樓住戶家中的窗戶，踩著空調外機，將女童抱回屋內，整個過程不過幾分鐘時間。

視頻在網絡傳播後，胡云川的救人行為受到讚揚。對此，胡云川認為，參與救人是很平常的事情，因為被困女童和他的女兒一般大小。「我只是比較著急，衝得比較快，周圍很多好心人也都在參與救援。」

回想救人經過，胡云川坦言有些害怕，「要是抱著孩子的時候手滑了，可能會留下一輩子陰影。」

此外，紅星新聞報導，「海爾」官方微博表示，為弘揚胡云川見義勇為精神，授予「人單合一見義勇為獎」，獎勵價值60萬元的房產一套。

消息一經發出，引發各大媒體關注，網友們也紛紛點讚，有網友直呼：應該獎，獎得好！

對於60萬元房產大獎，胡云川感覺非常驚訝，他表示，這份獎勵太貴重。

對於救人一事，胡云川表示，這本來就是一件平凡而普通的事情，換做其他人，也會去做，不值再提。

目前，胡云川和妻兒在當地有一套按揭房，等領到獎勵的房產後，會考慮裝修事宜，然後和家人一同入住。