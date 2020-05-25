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杭州健康碼常態化 網轟：是要歧視病人？

世界日報 / 中國新聞組╱香港25日電
新冠肺炎疫情期間，中國多省推行「健康碼」。媒體報導，此舉將被常態應用於更廣泛領域。 中國新聞社
新冠肺炎疫情期間，中國多省推行「健康碼」。媒體報導，此舉將被常態應用於更廣泛領域。 中國新聞社

新冠肺炎疫情期間，中國多省推行「健康碼」。媒體報導，此舉將被常態應用於更廣泛領域。例如，未來杭州將實現「一碼知健（康）」：通過集成電子病歷、體檢等相關數據，探索建立個人健康指數排行榜。對此，有民眾擔憂侵犯隱私。

香港01報導，「健康碼」是一種二維碼，民眾透過微信或支付寶進行申請後，記錄是否遭新冠病毒感染或有無接觸被感染者等信息，民眾也以此為憑證出入通行各省市。

杭州媒體報導，目前，杭州市衛健委已通過健康碼實現了一碼就醫、預約掛號、一鍵急救、心理援助、健康證明、健康檔案等多個健康應用。

針對未來發展，杭州市衛健委主任孫雍容提出了健康碼「一碼知健」的設計思路：通過集成電子病歷、健康體檢、生活方式管理的相關數據，在關聯健康指標和健康碼顏色的基礎上，探索建立個人健康指數排行榜。同時，也可以通過大數據對樓道、社區、企業等健康群體進行評價。

對於杭州健康碼常態化及應用範圍擴大，有民眾表示支持，不過，也有民眾擔憂可能涉嫌侵犯個人隱私。有網友表示，「醫療數據是絕對的隱私，居然還拿來評比，怎麼著，準備好要歧視病人了？」、「這是短期權力捨不得放手要搞世襲制了？ 」、「危機政策常態化」、「隨時隨地跟蹤個人太恐怖了，政府不能做這種事。」

不僅浙江杭州，中國多地都在推行健康碼常態化。官媒新華社日前指出，各地「健康碼」在運行中存在標準不統一問題，為適應常態化防控需要，國務院辦公廳電子政務辦公室會同國家衛生健康委員會及國務院相關部門，研究提出了「個人健康信息碼」系列國家標準，並由全國信息技術標準化委員會負責技術歸口。

國務院 香港 電子病歷

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