熱戀期獲男友贈百萬房車 分手遭判要還車

江蘇省南京市溧水區一名姓嚴的男子去年5月戀上一名姓孟的女子，一個月豪贈女方一輛價值逾30萬元人民幣（約126萬元台幣）的Benz房車，車子登記於女方名下，惟二人最終分手收場，嚴男要求取回車輛；上周六（23日）法院判嚴女敗訴，事緣孟女與嚴男簽分手協議後，曾另外手寫便條表示同意歸還車輛。

嚴男與孟女同於當地一間集貿市場做生意，同樣離過婚。嚴男表示，雖然車子是用孟女的姓名作為登記人，不過二人共同擁有車匙，「這個車買起來就把我買空了，要是我們走不到一起，我不可能買這個車。」

後來二人感情生變，矛盾愈來愈多，至去年11月，嚴男見孟女沒有關上車窗，賭氣之下偷走其放在車座上的皮包，孟女報警，同時決定分手，當時二人簽下協議，同意車子歸女方所有。

不過，嚴男事後指孟女當日恐嚇他，若不簽協議就追究偷皮包一事，他才迫於無奈同意，後來卻愈想愈生氣，於是偷偷把車子開回自己家；孟女認為車子送出便不應取回，遂入稟法院要求嚴男歸還。

曾手寫便條表示同意歸還

嚴男辯稱，車子並非普通禮物，而是彩禮，既然雙方未能結婚，故此應該歸還。經調查，法院發現孟女在簽完分手協議後，懷疑因為難以忍受嚴男經常因為車子一事前去騷擾她，曾手寫便條表示同意歸還，故法院據此判女方敗訴。

法庭負責人尹慶華稱：「作為一個成年人，她（孟女）要對自己的行為承擔一定責任，她既然已表達出同意車子過戶的意思，那我們就認為這是其確切的意願。」他指出，雖然戀愛期間所贈送的禮物一般來說不能要回，但是如果禮物的金額很大，而且贈送方是以結婚為目的，雙方最終卻沒有結婚，被贈方便須將禮物歸還。

有網民留言稱「我覺得應該要還，畢竟這麼貴重的東西，真拿了也不太好意思吧」、「最終不結婚拿到手的贈禮用著不燙手嗎？送你車不就是為了結婚嗎？婚結不成了難道車也白搭了，想得美」；但也有意見認為「作為男人，送出去的東西還能要回來，估計一輩子談不到純粹的戀愛了」、「這男的也挺沒品，贈送的東西還要收回」。

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文章授權轉載自《香港01》