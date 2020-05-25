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杭州健康碼常態化 遭批蒐集醫療數據侵犯隱私

中央社 / 台北25日電

中國民眾手機上的「健康碼」在疫情期間成為通行證明，被大力推廣，隨著疫情受控，浙江日前反而提出要更廣泛運用健康碼，紀錄民眾疾病與生活狀態，甚至拿來評比，遭批評侵犯隱私。

香港01報導，「健康碼」是一種二維條碼，中國民眾透過微信或支付寶進行申請。條碼記錄民眾是否遭病毒感染或有無接觸被感染者等信息，市民也以此為憑證出入通行各省市。

不過，疫情趨緩後，健康碼並未隨之走入歷史。陸媒報導，未來杭州健康碼將實現「一碼知健（康）」：透過集成電子病歷、健康體檢、生活方式管理的相關數據，在關聯健康指標和健康碼顏色的基礎上，探索建立個人健康指數排行榜。

報導說，目前，杭州市衛健委已透過健康碼實現了一碼就醫、預約掛號、一鍵急救、心理援助、健康證明、健康檔案等多個健康應用。

針對未來發展，杭州市衛健委主任孫雍容表示將推動健康碼「一碼知健」，運用電子病歷、健康體檢、生活方式管理的相關數據，建立個人健康指數排行榜。同時，也可以透過大數據對樓道、社區、企業等健康群體進行評價。

對於杭州推動健康碼常態化及應用範圍擴大，有民眾表示擔憂，認為此舉可能涉嫌侵犯個人隱私。有人批評這「很明顯侵犯用戶隱私了。誰給你們的權利接入使用者的隱私數據？醫療數據是絕對的隱私，居然還拿來評比，怎麼著，準備好要歧視病人了？」

也有人嘲諷：「危機政策常態化，這個執政政府真的能多一點權力都不願意放」、「這是短期權力捨不得放手要搞世襲制了？」

事實上，不僅浙江杭州，中國多地現在都推行健康碼常態化。官媒新華社日前報導稱，各地「健康碼」在運行中存在標準不統一問題，為適應常態化防控需要，中國政府研究提出了「個人健康信息碼」系列國家標準，並由全國信息技術標準化委員會負責技術歸口。

「個人健康信息碼」系列標準在4月16日正式立項。4月29日，國家市場監督管理總局（標準委）印發公告，發布「個人健康信息碼」系列國家標準，從立項到發布僅用了14天。

疫情 電子病歷 微信

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