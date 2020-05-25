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採認台灣技能資格 福州授證29人
福州市23日舉辦「直接採認台灣職業技能資格授證儀式暨合作交流在線簽約儀式」，活動分別在福州和高雄設會場，共有29名台灣人才獲得了大陸核發的職業資格證書。
中新社報導，考慮到疫情防控需要，本次活動通過網絡直接採認台灣技術士資格29本並核發大陸國家職業資格證書，其中核發二級證書20本，三級9本。
福州市職業技能鑒定指導中心主任劉雪松表示，近年來，福州市充分發揮對台獨特優勢，在榕台胞職業培訓和職業技能資格採認方面積極探索、先行先試，吸引廣大台灣同胞來榕就業創業。
去年10月，首批直接採認職業技能資格的70名台灣居民在福建省平潭綜合實驗區獲頒證書。去年起，進一步擴大直接採認台灣職業技能資格範圍。
據劉雪松介紹，直接採認台灣職業技能資格由5個職業增加到20個，並明確規定持有汽車維修工、育嬰員、美容師等20個職業對應技術士證書的台灣居民可免理論知識考試、技能考核和綜合評審，由人社部門根據兩岸職業技能標準和等級對應關係，直接採認台灣職業資格並核發大陸國家職業資格證書。
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