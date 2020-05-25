採認台灣技能資格 福州授證29人

四川自貢一名女童日前翻到6樓窗外被困，被空調維修師胡云川爬上5樓，將女童抱住送回屋內；胡云川的舉動不止受到讚揚，他所屬的「海爾」公司也獎勵一套價值60萬元的房產，胡云川聞訊後表示，這份獎勵太貴重了。

2020-05-25 13:53