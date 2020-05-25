中老鐵路甘莊隧道 全線貫通

經過4年多施工，中老鐵路甘莊隧道24日全隧貫通，這是中老鐵路全線貫通的首座15公里以上一級高風險隧道。

中老鐵路全長1000多公里，其中，中國大陸段玉溪至磨憨鐵路全長508公里，設計時速160公里，預計2021年底與老撾（台灣稱為寮國）段磨丁至萬象（台灣稱為永珍）鐵路同步開通。通車後，中國大陸昆明至老撾萬象有望實現夕發朝至。

中新社報導，全長15.2公里的甘莊隧道，位於雲南省玉溪市元江縣境內，最大埋深860公尺，共穿越8條斷層，涉及岩溶、暗河、有害氣體、特殊岩土、粉質黏土等複雜地質，施工難度大，安全風險高。

隧道從進口到出口高低落差約350公尺，為使隧道坡度控制在鐵路最大限制坡度內，參建單位採用「S型」線路設計。儘管隧道長度增加、施工難度增大，但有效降低了坡度。

在施工中，參建單位採用瞬變電磁儀、電磁感應等探測施工地層80公尺至100公尺的地下水、斷層破碎帶、溶洞等風險源，藉助超前水平鑽機，運用超前洩水方式等提前解除安全隱患。

中鐵十七局玉磨鐵路項目部總工程師于國亮表示，為實現「長隧短打」，他們先後建設4座平導、4座斜井，設置6個工區，開闢16個作業面。「我們還採用軟弱圍岩快速施工法，實施超常規舉措找準安全與效率最大化的平衡點，五級圍岩單月最高掘進達95米」。

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部副指揮長曾祥記表示，目前中老鐵路中國大陸段玉溪至磨憨鐵路93座隧道已貫通67座，鋪軌、架橋、站房等工程建設穩步推進。「截至今年4月底，路基、橋梁、隧道工程分別完成98.5%、87%、90.6%」。