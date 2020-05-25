水陸救援機鯤龍 今年海上首飛

中國航空工業集團有限公司23日披露，中國自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600繼2017年陸上首飛、2018年水上首飛成功之後，將於今年下半年在青島開展海上首飛重大試驗，全面推進項目研製進展。

中新社報導，中國航空工業集團表示，2020年是AG600項目研製的攻堅年，也是實現項目總目標的關鍵年。面對疫情防控和科研生產任務的雙重挑戰，中國航空工業集團召開一系列協調會進行全面布置，力爭完成全年任務目標。

據透露，目前，AG600已正式開始海上首飛的前置科目試飛，已累計完成172架次、308小時試飛。按計畫推進海上首飛所需轉場航線、試驗空域、陸上機場、海上起降帶選擇。在青島市政府的支持下，海上航運、港口調度，海上救援、醫務救護、秩序維護等各項日常保障及應急保障準備工作有序推進。

業內人士稱，AG600具有速度快、可達性、機動性好，搜索範圍廣、搜索效率高，安全性高、裝載量大等優點，單次最多可救護50名遇險人員，它的早日投入使用將有效滿足中國大陸應急救援體系和國家自然災害防治體系建設需要。