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港支聯會：六四全港亮燭默哀 遍地開花
香港延長「限聚令」至6月4日，各界關注六四燭光集會能否繼續舉行；支聯會表示，將堅持在維園點燃悼念六四的燭光，同時呼籲港人「遍地開花」，當晚8時正「無論你身處何地，大家燃點燭光」，並在8時9分全港默哀一分鐘。
立場新聞報導，支聯會表示，今年是八九民運31周年、「反送中」運動一周年，港府以限聚令為藉口，禁制六四前的民主大遊行，預計亦會禁制維園燭光集會，「企圖熄滅已有30年的維園燭光，收緊港人自由空間」。
支聯會說，會堅持在維園燃點燭光，同時呼籲遍地開花悼念，並在網上用同一hashtag「#6431truth」，上載到FB、Twitter、IG，「希望維園的燭光，能擴散到全香港及全世界每一個角落」，控訴中共鎮壓香港及內地的抗爭活動。支聯會將在6月4日派蠟燭給市民，稍後公布詳情。
明報報導，支聯會秘書蔡耀昌稱，因有限聚令，難預計悼念的人數，但相信反對「港區國安法」的市民會走出來，因六四燭光一向是反對中共暴政的重要象徵，而今年燭光有雙重意義。
據報導，支聯會今年「六四」主題是「真相‧自由‧生命—抗爭」，寄語以真相對抗謊言，為自由、生命抗爭，反抗暴政。
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