「不回到計畫經濟老路」 習近平稱今年仍有把握脫貧

中國國家主席習近平昨在全國政協經濟界聯組會表示，讓市場在資源配置中起決定性作用，不能回到計畫經濟老路。對於2020年是中國決戰脫貧攻堅、決勝全面小康之年，他指出，今年實現脫貧目標還是有把握，這個目標不是高不可攀。

本報系聯合報引述新華社、人民日報報導，習近平表示，中共18屆三中全會一錘定音，讓市場在資源配置中起決定性作用，同時要更好發揮政府作用，經過改革實踐，認識到絕不能不克服市場的盲目性，也不能回到計畫經濟的老路上去，要努力將市場的作用和政府的作用結合得更好一些，這是一個止於至善的過程。

對於新就業形態，習近平指出，新冠肺炎疫情突如其來，要順勢而為，當然這個領域也存在法律法規一時跟不上的問題，當前最突出的就是「新就業形態」勞動者法律保障問題、保護好消費者合法權益問題等；要及時跟上研究，把法律短板（不足）及時補齊，在變化中不斷完善。

對於官方今年為何不設定全年經濟增速目標的問題，習近平22日參加內蒙古代表團會議時表示，如果硬性定一個，那著眼點就會變成強刺激、抓增長率，這樣不符合經濟社會發展的宗旨。

習近平說，今年是十三五規畫收官之年，突如其來的疫情為完成目標任務帶來了挑戰，「我們實事求是，沒有提出全年經濟增速具體目標。」

他表示，如果沒有這次疫情，一般情況下經濟增長目標會定在6%左右，「但是，疫情發生以後有的事情不由我們作主，世界經濟衰退已成定局，中國受到的影響有多大、有多深，還有很多不確定性。」

北大國家發展研究院名譽院長林毅夫也表示，如果貿然設置增長目標，勢必要採取更多更強的財政政策、貨幣政策。當再次遇到不確定性時，可能會陷入被動的局面，不利於各領域的健康發展。

林毅夫稱，受新冠疫情影響有許多不確定性，不設GDP增長目標是實事求是的作法。只要疫情過了，中國的潛力、增長空間、可用的政策手段都還在，相信中國還是會維持比較高品質的經濟發展態勢。