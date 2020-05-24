先檢測病毒+全程戴口罩 美媒記者採訪兩會防疫好驚艷

新冠肺炎疫情下，「全國兩會」召開吸引大批外媒記者關注，其中美聯社北京分社的一名記者姜大翼，就撰文詳細描述他在報導兩會時親身體驗到中國對防疫工作的重視。

據環球時報報導，在一篇名為「中國兩會的預防措施現在包括給媒體記者進行病毒測試」的報導中，姜大翼在文章開頭表示，自己在5月21日前往人民大會堂報導前，提前9個小時進行新冠病毒的核酸檢測。

姜大翼還提到在出發前往釣魚台大酒店進行新冠病毒檢測的路上，他搭乘的出租車司機對於北京長安街那麼早就出現輕微堵車表示驚訝，而他自己則認為這也是一個中國在從疫情中恢復正常的信號。

報導指出，姜大翼等了6個小時後終於得到了「警報解除」的消息，他與其他外媒記者都沒有感染病毒，終於可以登上前往人民大會堂的大巴車，準備去報導當天下午3時的政協會議開幕式。

不過，在抵達人民大會堂後，工作人員也沒有放鬆，仍在提醒他們必須全程戴好口罩，並聽從工作人員的指引。