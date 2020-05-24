12.31萬平方公里 中國首座國家公園亮相青海

三江源國家公園今年將正式亮相，成為中國國家公園體制試點以來的首個國家公園。青海新聞網報導，三江源國家公園體制試點於2016年拉開帷幕，總面積12.31萬平方公里。它擁有世界上高海拔地區獨有的大面積濕地生態系統，是中國乃至亞洲重要的生態安全屏障。

國家公園體制試點以來，三江源國家公園鼓勵引導並扶持牧民從事生態體驗、環境教育服務以及生態保護工程勞務、生態監測等工作，確保牧民在參與生態保護、公園管理中獲得穩定長效收益。

目前，三江源國家公園內全面實現了「一戶一崗」，共有1.72萬名生態管護員持證上崗，戶均年收入增加2.16萬元。藉助當地的牧民群眾參與野生動物保護、自然資源保護、生態環境保護。

三江源國家公園體制試點的設立，換來的是綠草如茵、碧水藍天的景象。目前，三江源國家公園生態保護和恢復成效日益顯現，環境質量持續提升，生態功能不斷強化，水源涵養量平均增幅6%以上，草地覆蓋度提高11%以上，產草量提高30%以上，已具備今年正式設立國家公園的條件。