陸製兩棲飛機「鯤龍」AG600 下半年青島海上首飛

中國航空工業集團23日發布，自主研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，將於今年下半年在青島展開海上首飛重大試驗。

北京日報報導，AG600兩棲飛機自研發以來，已於2017年陸上首飛、2018年水上首飛；目前AG600已正式開始海上首飛的前置科目試飛，已累計完成172架次、308小時試飛。

按照中航計畫，推進海上首飛所需轉場航線、試驗空域、陸上機場、海上起降帶選擇，在青島市政府的支持下，海上航運、港口調度，海上救援、醫務救護、秩序維護等各項日常保障及應急保障準備工作。

AG600具有航程遠、續航時間長的特點，可在水源與火場之間多次往返投水滅火，一次可最多汲水12噸。此外，還可在複雜氣象條件下實施水面救援行動，水上應急救援最多可以一次救護50名遇險人員。