中國廣東酒店正門倒塌傾斜45度 工作人員稱「暴雨所致」

位於中國廣東省中山市小欖鎮的中山皇冠假日酒店，22日發生恐怖的門廊倒塌事故，據報事發在早上8時許，酒店正門的天花板突然倒塌，場面驚人，多輛停泊的汽車被壓中，當局接報到場，幸未發現傷亡情況，據陸媒向工作人員瞭解，事件可能因暴雨所致。

雖說未致人命傷亡，惟麗江消防的官方微博也趁機教教大家遇同類事件的自保技巧，引用早年《新京報》動報報導，提出8大保命大法供網民參考。

中國廣東省中山皇冠假日酒店出現天花板倒塌事故，場面恐怖。（Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》