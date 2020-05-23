裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

中國四川自貢市一位裝修工人開車經過一處民宅時，意外看見一位5歲女童懸空掛在6樓窗戶外側，情急之下他立刻衝上樓翻出窗外，徒手救下女童，而消息曝光後，男子的公司決定頒給他一項見義勇為的大獎，那就是一套價值人民幣60萬元的房產（新台幣約253萬元），而該位裝修工人聞訊後相當訝異，他表示自己只是做了一件平凡的事，這份獎勵真的太貴重了。

根據「紅星新聞」報導，這位裝修工人名叫胡雲川，他在21日駕車經過四川富順縣鐘秀街錦繡花鄉小區時看到一驚險場景，一位5歲女童翻到6樓窗戶外側，隨時有墜樓的危險，胡雲川見狀後立刻衝上樓，從5樓窗戶翻出，沿著遮雨棚爬到6樓，徒手救下女童。

對此，女童母親頻頻向胡雲川道謝，而胡雲川的公司聽聞此消息後，隔日在官方微博表示將給予他見義勇為的獎勵，贈送他一套價值人民幣60萬元的房產（新台幣約253萬元），胡雲川事後受訪時表示自己非常訝異，稱這份獎勵太過貴重，他說自己只是做了一件平凡的事，換作其他人也會去做，現在他會繼續保持好工作狀態，調整自己的心態。

至於房產獎勵，胡雲川與妻子在當地已經有一套房，他表示等領到獎勵後，會考慮裝修並和家人一同入住。