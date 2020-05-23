聽新聞
test
0:00 / 0:00
裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產
中國四川自貢市一位裝修工人開車經過一處民宅時，意外看見一位5歲女童懸空掛在6樓窗戶外側，情急之下他立刻衝上樓翻出窗外，徒手救下女童，而消息曝光後，男子的公司決定頒給他一項見義勇為的大獎，那就是一套價值人民幣60萬元的房產（新台幣約253萬元），而該位裝修工人聞訊後相當訝異，他表示自己只是做了一件平凡的事，這份獎勵真的太貴重了。
根據「紅星新聞」報導，這位裝修工人名叫胡雲川，他在21日駕車經過四川富順縣鐘秀街錦繡花鄉小區時看到一驚險場景，一位5歲女童翻到6樓窗戶外側，隨時有墜樓的危險，胡雲川見狀後立刻衝上樓，從5樓窗戶翻出，沿著遮雨棚爬到6樓，徒手救下女童。
對此，女童母親頻頻向胡雲川道謝，而胡雲川的公司聽聞此消息後，隔日在官方微博表示將給予他見義勇為的獎勵，贈送他一套價值人民幣60萬元的房產（新台幣約253萬元），胡雲川事後受訪時表示自己非常訝異，稱這份獎勵太過貴重，他說自己只是做了一件平凡的事，換作其他人也會去做，現在他會繼續保持好工作狀態，調整自己的心態。
至於房產獎勵，胡雲川與妻子在當地已經有一套房，他表示等領到獎勵後，會考慮裝修並和家人一同入住。
疫情整理包
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言