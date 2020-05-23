快訊

馬偕醫院衛教室火警 疑電線短路疏散26人

史上最難看！民進黨黨職今改選 派系戰到最後一刻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

官媒：中贈留學生「健康包」在美卡關 6萬份遭拖延審批

世界日報 / 中國新聞組／北京23日電
消息人士指出，中方給留學生的「健康包」物資在美清關受阻，美方故意拖延審批時間。 圖／翻攝自北京青年報
消息人士指出，中方給留學生的「健康包」物資在美清關受阻，美方故意拖延審批時間。 圖／翻攝自北京青年報

中國官媒引述消息人士透露，美方故意拖延審批時間，導致中方近6萬份防疫用品「健康包」抵美後滯港月餘，無法及時發放給在美中國留學生。美方做法有違基本人道主義精神，已引起不滿。

環球網報導，境外新冠肺炎疫情爆發以來，北京當局關心海外同胞，特別是廣大留學生的健康安全，通過駐外使領館發放防疫用品「健康包」，受到留學生們的熱烈歡迎，也得到有關各國的支持配合。

據報導，消息人士透露，「健康包」物資在美國清關嚴重受阻。美方有關部門故意拖延審批時間，導致中方近6萬份「健康包」抵美後滯港月餘，無法及時發放給在美中國留學生。美方做法罔顧在美中國留學人員健康安全，有違基本人道主義精神，已引起越來越多人的不滿和氣憤。

澎湃新聞報導，據外交部副部長馬朝旭日前表示，外交部正向中國留學人員比較集中的國家調配50萬份「健康包」，包括1100多萬個口罩、50萬份消毒用品及防疫指南等物資。馬朝旭表示，健康包雖然小，但是傳遞的是中國人民的關愛，呵護的是海外學子，讓他們備感關愛。

據中國駐美國大使館及各領館網站信息，各館從4月初開始發放健康包。

留學生 北京 外交部

延伸閱讀

防疫期間不群聚 警「婦幼安全工作」教育訓練採直播

成績不佳不能紓困？日本留學生紓困條件曝光 網驚：變獎學金

陸官媒揚言我友邦「基本歸零」 吳釗燮：一個都不會少

蔡總統開啟第二任期 陸官媒環時給民進黨潑三桶冷水

相關新聞

中國廣東酒店正門倒塌傾斜45度 工作人員稱「暴雨所致」

位於中國廣東省中山市小欖鎮的中山皇冠假日酒店，22日發生恐怖的門廊倒塌事故，據報事發在早上8時許，酒店正門的天花板突然倒塌，場面驚人，多輛停泊的汽車被壓中，當局接報到場，幸未發現傷亡情況，據陸媒向工作人員瞭解，事件可能因暴雨所致。

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

中國四川自貢市一位裝修工人開車經過一處民宅時，意外看見一位5歲女童懸空掛在6樓窗戶外側，情急之下他立刻衝上樓翻出窗外，徒手救下女童，而消息曝光後，男子的公司決定頒給他一項見義勇為的大獎，那就是一套價值人民幣60萬元的房產（新台幣約253萬元），而該位裝修工人聞訊後相當訝異，他表示自己只是做了一件平凡的事，這份獎勵真的太貴重了。

大媽乘涼驚見轎車迎面衝來 逃離「選錯邊」慘被撞個正著

面對危險一刻，一個抉擇隨時決定你是生是死。微博流傳一段近日拍攝的監視器畫面，可見大媽坐在門外乘涼，未料驚見私人轎車衝來，她即時走避，但不幸地選錯邊，結果反被撞個正著，畫面紀錄了驚心一刻，令人看到也感心寒。

陸製兩棲飛機「鯤龍」AG600 下半年青島海上首飛

中國航空工業集團23日發布，自主研製的大型滅火、水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600，將於今年下半年在青島展開海上首飛...

大陸疾控中心主任：新冠病毒排毒「慢性化」超乎想像

中國疾控中心主任高福23日表示，新冠病毒是一種全球所有科學家都沒有預測到的「詭異」病毒，出現很多「慢性化」的變現，其排毒...

官媒：中贈留學生「健康包」在美卡關 6萬份遭拖延審批

中國官媒引述消息人士透露，美方故意拖延審批時間，導致中方近6萬份防疫用品「健康包」抵美後滯港月餘，無法及時發放給在美中國留學生。美方做法有違基本人道主義精神，已引起不滿。

熱門新聞

歐洲對港版國安法回應冷淡 專家說是為了「它」

裝修工徒手爬6樓救下懸空女童 意外獲得百萬房產

黑屏不斷重開機！大陸三星手機傳大規模系統崩潰

香港明舉行「反惡歌法大遊行」 港警揚言違法一定拘捕

中國違背自治承諾 美揚言取消香港特殊貿易待遇

華為要開始造車了？採購汽車零部件協議曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。