官媒：中贈留學生「健康包」在美卡關 6萬份遭拖延審批

中國官媒引述消息人士透露，美方故意拖延審批時間，導致中方近6萬份防疫用品「健康包」抵美後滯港月餘，無法及時發放給在美中國留學生。美方做法有違基本人道主義精神，已引起不滿。

環球網報導，境外新冠肺炎疫情爆發以來，北京當局關心海外同胞，特別是廣大留學生的健康安全，通過駐外使領館發放防疫用品「健康包」，受到留學生們的熱烈歡迎，也得到有關各國的支持配合。

據報導，消息人士透露，「健康包」物資在美國清關嚴重受阻。美方有關部門故意拖延審批時間，導致中方近6萬份「健康包」抵美後滯港月餘，無法及時發放給在美中國留學生。美方做法罔顧在美中國留學人員健康安全，有違基本人道主義精神，已引起越來越多人的不滿和氣憤。

澎湃新聞報導，據外交部副部長馬朝旭日前表示，外交部正向中國留學人員比較集中的國家調配50萬份「健康包」，包括1100多萬個口罩、50萬份消毒用品及防疫指南等物資。馬朝旭表示，健康包雖然小，但是傳遞的是中國人民的關愛，呵護的是海外學子，讓他們備感關愛。

據中國駐美國大使館及各領館網站信息，各館從4月初開始發放健康包。