大媽乘涼驚見轎車迎面衝來 逃離「選錯邊」慘被撞個正著

面對危險一刻，一個抉擇隨時決定你是生是死。微博流傳一段近日拍攝的監視器畫面，可見大媽坐在門外乘涼，未料驚見私人轎車衝來，她即時走避，但不幸地選錯邊，結果反被撞個正著，畫面紀錄了驚心一刻，令人看到也感心寒。

有關片段在微博流傳，案件地點不明，但畫面顯示的日期為5月19日晚上，片中大媽似乎是在一間店外休息乘涼，但她突然表現慌張，站起急逃，慌忙間她選擇跑往左邊，可惜她賭輸了，轎車衝來時正好把她撞個正著，反之如她逃往右邊可能可以逃過一劫。

一剎那車頭玻璃盡碎，被困在車頭與店中的傷者似乎還有一點反應，店內職員目擊撞車一刻忍不住高聲尖叫，即時衝前試圖幫忙，反而撞人司機卻遲遲未見反應，至片末才有下車動作，截至目前暫時未知傷者最終情況。

不少網友都被這短短的片段嚇倒，直指生死之間大媽卻選錯邊，十分不幸，大家亦炮轟涉案司機沒即時下車查看情況，十分離譜。

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文章授權轉載自《香港01》